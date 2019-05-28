ФАС: Владелец «Пятерочки» больше не сможет открывать магазины в Петербурге

Петербургский ретейл поставил новый рекорд. Как рассказал на пресс-конференции 28 мая глава регионального УФАС Вадим Владимиров, по итогам 2018 года доля 19 крупнейших ретейлеров превысила 91%. Это рекорд как для Петербурга, так и самый большой показатель в России, отметил он.

Также крупнейший игрок рынка, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), превысил порог доминирования в 25%. Это означает, что компания не может покупать или арендовать новые площади для своих магазинов. В ином случае антимонопольщики могут оспорить сделки в суде. В этом году УФАС планирует проверить последние сделки компании с точки зрения нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее X5 объявила о намерении забрать несколько десятков магазинов сети «Полушка», но о закрытии сделки ретейлер не сообщал.





