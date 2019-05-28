В Германии вышел отчет о крушении бизнес-джета, при котором погибла совладелица S7. Там есть последние слова пилота

Предварительный отчет о крушении бизнес-джета Epic LT, при котором погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, опубликовало Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий. Следствие собрало в 14-страничном отчете показания авиадиспетчеров, свидетелей и данные радаров.

Помимо прочего, бюро приводит последние слова пилота судна: «<…> Могу я <…> выйти на траекторию?» – спросил он у руководителя полета. Тот ответил утвердительно и рекомендовал повернуть налево.

По информации очевидцев, наблюдавших за бортом во время поворота в аэропорту, угол крена составлял примерно 35-40 градусов. По их словам, Epic LT вошел в пикирование и ударился о землю.

Также в материалах дела есть видео, записанное очевидцами, гулявшими в 330 метрах к северо-востоку от места происшествия. На кадрах видна тень судна, движущегося на запад за восемь секунд до крушения, а также слышен звук двигателя.







Напомним, бизнес-джет Epic LT RA-2151G разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом. На борту были бизнесвумен Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев — они погибли. Не выжил и пилот Андрей Дикун. Ранее основной версией крушения называлась ошибка пилота, который во время посадки, возможно, снизил скорость до критической величины: борт свалился в плоский штопор.