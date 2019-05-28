«ПетербургГаз» обвинил «вредителей» в учащении аварий. Без них ситуация только улучшается

ГРО «ПетербургГаз» отреагировало на информацию о том, что повреждения газовых сетей в минувшем отопительном сезоне проходили чаще, чем год назад. Виноваты «третьи лица».

«Повреждения газовых сетей происходят в результате действий третьих лиц — например, строители задевают газопровод ковшом экскаватора при производстве земляных работ, – сообщили в организации. - В частности, подобные случаи неоднократно фиксировались в Курортном районе при прокладке водопроводов силами компании "Мегамейд"».

Ранее сообщалось, что по итогам отопительного периода количество нарушений на сетях газоснабжения выросло на 14% – с 90 до 103. Без «третьих лиц» было бы зафиксировано снижение на 32%.





