Невезучие «Мазды» и пешеход под грузовиком: чем отметился понедельник на дорогах Петербурга и области

За понедельник, 27 мая, в Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 430 дорожных аварий. При этом область отличилась четырьмя погибшими, а город на Неве тем, что почти половина пострадавших – дети.

Как сообщает 28 мая УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за первый день недели в Северной столице произошло 370 ДТП. В 10 случаях были пострадавшие. Всего травмы получили 11 человек, пятеро из них – дети. Погибших нет.

Вечером в Московском районе серьезно пострадал пешеход. Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, около 22:35 у дома №3 по улице Орджоникидзе мужчина на автомобиле Mazda сбил пешехода лет 35. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший получил тяжелые травмы.

А утром в Невском районе под машину угодил велосипедист. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко Ford сбил мужчину на велосипеде.







«Была свидетелем и вызывала все службы. Велосипедист жив, скорая приехала меньше чем за 5 минут, но при осмотре забрали его в больницу. Виноват велосипедист, так как справа поворачивал налево. Жаловался на спину, но сам и встал, и ходил», – пишет участница группы Оксана, уточняя, что велосипедист поворачивал с Дальневосточного на Дыбенко со стороны «Новочеркасской».

Ближе к вечеру на пересечении Парашютной улицы и дороги в Каменку автомобилисты наблюдали перевернувшийся транспорт. Легковой автомобиль LADA по неизвестной очевидцам причине лег на крышу.

«Все живы. Из перевертыша достали женщину, ходит сама, но, видимо, в шоке», – пишут в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Участникам ДТП с перевернувшейся машиной на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала днем ранее повезло гораздо меньше.

В Ленобласти же аварий хоть и традиционно меньше, но последствия были гораздо серьезнее. По данным ГИБДД, из 60 ДТП люди пострадали также в 10 случаях. Травмы получили 10 взрослых и один ребенок, и 4 человека погибли. Сразу три жизни унесла вечерняя авария в Киришском районе.

Около 19:10 на 24-м километре автодороги Кириши – Будогощь 34-летний водитель автомобиля Mazda 3 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Как пишет «Дорожный инспектор» со слов очевидцев, «Мазда» зацепила обочину и ушла в неуправляемый занос.

Находившиеся в машине были не пристегнуты. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, мужчины 34-х и 45 лет, погибли на месте. Еще один 45-летний пассажир получил тяжелые травмы.

Еще одна жуткая на вид авария случилась днем на трассе «Скандинавия». Там самосвал со щебнем завалился на легковушку, буквально сплющив ее с пассажирской стороны и засыпав своим грузом. Чудом в происшествии никто не пострадал.

В Тосненском же районе под грузовик попал пешеход. По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 14:55 на 618-м километре трассы М-11 51-летний водитель грузового автомобиля MAN сбил мужчину 56 лет. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.