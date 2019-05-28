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Происшествия
28.05.2019 12:50
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В Рыбацком горела квартира с двадцатью кошками. Половину животных спасти не успели

Двухкомнатная квартира полыхала днём 28 мая в Невском районе Петербурга. Кроме двух жителей в ней обитали 20 кошек, пожарным пришлось спасать и их. 

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, спасатели тушили пожар в одной из квартир дома №42 по Караваевской улице. В заваленном хламом жилье выгорела кухня площадью 12 метров. 

Однако горы мусора – не единственный сюрприз, с которым столкнулись пожарные. В квартире обитали 20 кошек. Спасти удалось только половину, остальные погибли. Также сотрудникам МЧС удалось вывести из горящего жилища на улицу двух человек.  Одной из спасённых была лежачая женщина.

 



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