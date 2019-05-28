В Рыбацком горела квартира с двадцатью кошками. Половину животных спасти не успели

Двухкомнатная квартира полыхала днём 28 мая в Невском районе Петербурга. Кроме двух жителей в ней обитали 20 кошек, пожарным пришлось спасать и их.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, спасатели тушили пожар в одной из квартир дома №42 по Караваевской улице. В заваленном хламом жилье выгорела кухня площадью 12 метров.

Однако горы мусора – не единственный сюрприз, с которым столкнулись пожарные. В квартире обитали 20 кошек. Спасти удалось только половину, остальные погибли. Также сотрудникам МЧС удалось вывести из горящего жилища на улицу двух человек. Одной из спасённых была лежачая женщина.





