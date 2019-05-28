«Во всех моих сюжетах все дураки». Почему кумиры 90-х, «Маски-шоу», больше не шутят об украинской политике

Руководитель знаменитого комедийного театра Георгий Делиев рассказал «Фонтанке», когда его коллектив вернется в Россию и почему хорошему цинику следует сторониться политики.

facebook.com/maskishooow

«Тумба периби тумба» – мелодия, которую напевал каждый на постсоветском пространстве, во время расцвета комик-труппы «Маски-шоу». Изначально так называли заседания чиновников и депутатов, а уже потом «термин» стали употреблять в отношении силовиков. Одессит Георгий Делиев напомнил, что смех был и остаётся тем средством, которое лечит и даже примиряет народы, все политики – дураки, но некоторые с юмором, а на политические шутки при комике-президенте уже просто жалко тратить время.

- Георгий Викторович, многие выросли на телефильмах «Маски-шоу» в 90-е. Огромная аудитория ТВ – это была случайность или закономерность? Не всем удавалось попасть в телевизор.

– А я очень долго вёл переговоры. Ещё при СССР у меня были хорошие связи в редакции литературных программ, которые тогда снимали «Вокруг смеха». И мы там довольно часто появлялись со своими пантомимами. В том числе вокальный дуэт «мана мана тынч тынч тырырым». Этот скетч появился в 1985 году.







У нас был замысел снять полнометражный фильм «Приключения иностранца в Одессе». Не получилось. Но после фильма «7 дней с русской красавицей» я познакомился с нашим первым продюсером Лёшей Митрофановым. Нас очень поддерживала Елена Дмитриева, главный юрист российского телевидения. И она нас продвинула. Это жена Алексея. Начали выходить первые выпуски. А когда уже привыкли к тому, что есть такой продукт на российском ТВ, нас стали брать на другие телеканалы, на украинские в том числе. И 1993 году – это уже был полноценный сезон, который я снимал, сразу все серии. Потом сам их монтировал.

- Кто был автором озвучки, без которой невозможно представить «Маски-шоу»? Кто один раз услышал «тумба тудэри тумба», с этим потом не может расстаться!

– За это спасибо композитору Константину Пенчковскому. Он автор музыки первых трёх сезонов. А потом Эдуард Цисельский с 1997 года.

Озвучка несла массу комической информации. Она создавала настроение. Помогала двигать сюжет. Я под музыку монтировал сюжет. Иногда ускорял, чтобы было ритмично. Иногда уже на озвучке подбирал музыку, чтобы совпадало с ритмом действия. И разнообразные шумы, которыми я укрупнял действие. Именно звуком я сосредоточивал внимание зрителя на каком-то событии. Это очень помогало. Информации много, всё ускорено, за один раз даже невозможно за всем углядеть. А звуки выручали. Но всё равно люди записывали это на видеокассеты и смотрели по несколько раз.

- Что происходит с «Масками» сегодня?

– Сегодня мы очень плотно заняты театром. У нас больше двенадцати спектаклей в репертуаре постоянном. Кроме того, у всех свои сольные проекты. У меня есть группа Deliev's Band. У меня регулярные художественные выставки. Я пишу картины. В основном масло. Но на гастроли беру с собой акварель. Где-то две выставки у меня ежегодно.

Фото: facebook.com/maskishooow

- Когда вы всё успеваете?

– Не успеваю! Времени мало. Ещё и кино. Много работы там. К сожалению, сейчас украинское кино оторвано от российского. Сейчас я уже снимаюсь в украинском кино. Недавно вышел фильм Сергея Лозницы «Донбасс», который взял приз в Каннах (фильм был выдвинут на «Оскар». — Прим. ред.). Есть сериалы украинские. Но я и во многих российских фильмах снимался. До 2014 года…

- Про что вы бы сняли фильм сейчас для российского зрителя, будь у вас возможность?

– А я уже снял его. Фильм называется «Одесский подкидыш». Там про то, как 70-летнему одесскому художнику, мечтавшему о наследнике, присылают из дома малютки 50-летнего кочегара, который освободился из колонии. Эта малютка решает ограбить старика, но любовь перевоспитывает его. Фильм на русском языке. Сняли на краудфандинговые деньги. Мои друзья по «Маскам» Борис Барский и Наталья Бузько в главных ролях вместе со мной. Я и есть тот самый подкидыш. Там важное философское наполнение помимо массы шуток.

- Кстати, про преступления. Вам помогает или мешает, что термин «маски-шоу» – символ решительных действий правоохранителей?

– Да я уже привык к этому! Сначала это вообще была шутка. И с самого начала этот термин применяли к правительственным или депутатским заседаниям. А потом уже перешло на силовиков. В фильме «Маски в казино» я это обыграл потом. Там сначала в казино врываются силовики в масках. Наш актёр Володя Комаров играет директора казино, и он говорит: «Это же маски-шоу…» Силовики снимают свои маски, и там, оказывается, мы сами, то есть настоящие «Маски-шоу». В том числе тот же Володя Комаров. Мы, то есть настоящие «Маски-шоу», несём любовь, добро, счастье и радость. А эти несут разрушение, горе и так далее. Кстати, в книге «Одесский язык» Валерия Смирнова, он автор нескольких словарей, так и написано, «Маски-шоу» – явление всесоюзного значения, поскольку сначала театр «Маски» воплотил в жизнь телевизионные проекты, а в дальнейшем термин ушёл силовикам.

- К слову про терминологию и рок-н-ролл. У вас был отличный скетч про языки. Вы играете с рок-группой песню, а в конце вас избивают за неправильное произношение украинских слов. Для многих в России такой юмор кажется ныне табуированным у вас там. Какие ограничения есть у «Маски-шоу» сейчас?

– Я вам скажу, что и тогда, в 2006 году, это был довольно опасный скетч. И его постоянно вспоминают, как только возникает тема русского языка в Украине. Причём этот ролик вспоминают с обеих сторон! Я же его снимал, чтобы показать, как во времена Ющенко отвлекали народ от экономических реформ негативных созданием искусственной проблемы с языком. Отвлекли. Столкнули две половинки. Русскоговорящих и украиноговорящих.

И это точно такой же мой скетч, как и все остальные. Во всех моих сюжетах все дураки! Там нет положительных или отрицательных героев. И не я же придумывал эти проблемы. Я их только отражаю в комическом стиле.

- Все дураки, вы сказали. Хочется надеяться, что не навсегда.

– Нет, навсегда. В любом обществе всегда люди будут дураками. Когда люди собираются в большие стаи. Чем больше стая, тем люди глупее. Поодиночке можно проявлять какое-то своё индивидуальное сознание, оставаться самим собой. Как только формируются те же государственные связи, то 80% людей начинают вести себя довольно глупо. Это по моим личным наблюдениям такая цифра получается.

- Но, с другой стороны, когда люди в обществе атомизированы, это тоже плохо. Нет взаимовыручки, нет сострадания. Постоянно различные эксперты отмечают, что в России общество крайне разделено.

– Да так во всём мире! В западных странах люди просто умеют улыбаться, помогать в рамках приличий, но в целом очень закрыты друг относительно друга. Да и в Украине то же самое.

- А со стороны может показаться, что у вас народ проще идёт на контакт. Легче.

– В принципе да, если сравнивать с другими странами. У нас более гостеприимные люди. Но социальные негативные моменты сделали и здесь людей более закрытыми.

- И движения в противоположную сторону не было давно? В конце концов, у вас же был у руля в Одессе тот же Михаил Саакашвили. Весьма яркий персонаж. Говорят, что в Грузии он смог что-то поменять в лучшую сторону.

– Не считаю его интересным парнем. Я не видел ничего хорошего, что он сделал тут. Ни одного какого-то заметного события. А вообще всё от нас самих зависит. Если давать оценку хорошо, то всё будет происходить хорошо. Если думать постоянно о плохом, то плохое вокруг и будет происходить. Надо стараться во всём видеть хорошее. В плохое не влезать. Идёшь по улице. Видишь, лежит какашка. Обойди её! Да, бывает, не заметишь, вступишь в говно. Ну, оботрись на травке и иди дальше.

- Если не убрать – другой вляпается.

– А это уже его проблемы.

- Вы много лет были вне политики. И сейчас вроде как вне. Но это же благодатнейшая тема, тем более на Украине! Почему не шутите об этом? Боитесь случайно стать президентом?

– Дело в том, что я делал сатирические сюжеты про политику! Но их проблема в том, что они не живут долго. Политическая шутка скоротечна. У меня был целый сезон таких шуток – «Маски на выборах». Это был 2006 год. Это было про украинские события того времени. И был самый большой рейтинг у этого нашего проекта за все годы! Никогда и нигде не было такого успеха! Были высмеяны абсолютно все политики. Абсолютно все политические взгляды. Очень цинично, откровенно, не стесняясь. У людей это вызвало очень сильный резонанс. Все смеялись. А потом всё забылось. Другие события пришли. Если сейчас смотреть это дело, то уже и непонятно, о чём вообще речь идёт.

- На этот раз вас заменил Зеленский. Почему вы не делали своё политическое шоу?

– Надо много денег на такое шоу! И сил. А мне уже жалко своего времени. Это нужно год из жизни вычёркивать. И потом через год это все забудут. Мне интереснее заниматься вещами, которые долговечны. Вчера, например, играли «Ромео и Джульетту». Спектаклю 20 лет. Сегодня играем «Орфей и Эвридика» – 10 лет спектаклю. И так далее. Не так давно выпустили стендап-мюзикл «Город, который я вижу во сне». Успешно прошли гастроли в США. Нам теперь такое интереснее.

- У вас в этом сезоне премьера «Посланец народом». Сколько контрамарок дадите прототипу посланца, когда он в Одессу приедет?

– Там часть актёров классического театра «Маски», молодой наш состав «Оранжевое настроение». Но я сам ещё не успел посмотреть спектакль из-за гастролей! Мы ещё и со Славой Полуниным работаем вместе. Не успеваю всё. А если вы про связь «Посланца народом» со «Слугой народа», то могу честно сказать, что у нас с Володей Зеленским очень хорошие отношения. Первый президент Украины, которого я лично хорошо знаю. Все наши встречи до этого были приятны для меня. Он порядочный человек. Дальше я вперёд не забегаю.

- А есть проблема? Вы считаете, что порядочного человека можно испортить на такой должности?

– Конечно. Власть очень портит людей. Но бывают исключения. Зеленский – человек позитивный, юморист. Он очень четко понимает жизнь, связи человеческие, ситуацию. Гораздо лучше людей из экономики или чиновничества. Он умнее. Легко находит нужные слова, а это говорит об определенном складе ума. Он великолепный руководитель, управляет огромными проектами. Он на своем шоу-бизнесе заработал деньги за счет интеллекта и труда. Я видел, как он общается с людьми. Это нормальное человеческое общение. Я знаком с очень многими политиками. Они перед телекамерой и общественностью одни, а в близком общении – другие.

- Циники?

– Да мы все циники. Мы же обстебываем человеческие пороки. Но мы циники в хорошем смысле.

- Может ли циник в хорошем смысле не стать во власти циником в плохом смысле?

– Для это надо просто быть всегда подальше от власти, вне политики, и все будет хорошо. Но Володя Зеленский выбрал свой путь. Посмотрим.

- В России будут показывать «Слугу народа». Купили права. Стоит смотреть?

– Стоит, очень хорошая сатирическая работа. Только вот в России будет многое непонятно. Надо здесь жить, чтобы понимать эти реалии, над чем там смеются. Но в целом очень хорошая работа, крепкий сюжет, актерски хорошо сыграно. Комедия не может дурному научить. Комедия прекрасна тем, что, смеясь над героями и событиями, мы смеемся над собой, над своими стереотипами и таким образом очищаемся.

- Кстати, про прототипы. Путин не хочет быть похожим на свои карикатуры. Так сказал его пресс-секретарь. Стоит политику следить за своими карикатурами?

– Если кого-то пародируют, это для него всегда хорошо. Дает возможность держать руку на пульсе. Такой политик набирает уже силу только благодаря тому, что над ним издеваются. Неинтересный политик не интересен никому. С другой стороны, есть древнекитайская пословица: самый мудрый правитель – это тот, о котором народ даже не знает. На втором месте правитель, которого все уважают. На третьем – которого все боятся.

Фото: facebook.com/maskishooow

- Вы сейчас не ездите в Россию. Вас не приглашают или вы сами не хотите?

– Это сложный вопрос… Я был в России в составе Slava’s SnowShow Полунина. Это международный проект. Там ребята из самых разных стран. А «Маски», как испортились отношения между странами, в России не были... Мы появимся в России, когда начнется потепление между нашими странами. Между Украиной и Россией. Все-таки мы славяне, я считаю, мы единый народ. А то, что политики творят, это на их совести.

- В ближайшие годы это возможно? При Зеленском?

– Я бы очень этого хотел. Будет оттепель. Этого хочет большинство людей. Не забывайте, что идет очень сильное зомбирование, пропаганда, и в России, и в Украине. Я просто вижу, как люди, которых ты знал многие годы, радикально меняют свою точку зрения. Природа этого противостояния, что русофобского, что украинофобского, одинакова, просто с разными знаками. Сейчас же у нас впервые появилась надежда, что коррупция может быть уменьшена, а возможно, даже искоренена. Потому что если искоренить коррупцию, есть все шансы вырваться на нормальный уровень. Как Сингапур, например. Моя надежда связана с простым пониманием, что без коррупции легче жить всем. И чиновникам, и остальным. Это всё равно что спросить человека, хочет он быть больным или здоровым. Конечно здоровым! Это здравомыслие! Но многие не хотят избавляться от коррупции. Много лукавства. Но когда человек больной, нужно лечиться. Так же и общество. Если болеет, надо оздоравливаться.

Фото: facebook.com/maskishooow

- Способен ли юмор оздоравливать народы?

– Конечно! Наш юмор лечит и жизнь продлевает!

- Куда делись ваши напарники «Джентльмен-шоу»? Не то чтобы они были смешными в 90-е, но просто интересно, как сложилась судьба этих одесситов той же эпохи?

– Я общаюсь с ними. Недавно я поставил спектакль «Особенности национального секса», написанный Аликом Тарасулем и Женей Хаитом. Это авторы «Джентльмен-шоу». В спектакле принимали участие московские артисты из «Уездного города» – Сережа Писаренко и Женя Никишин и ряд медийных киевских актеров. Спектакль идет на ура. Вероятно, франшизу могут продать на Россию.

- Кстати, о сексе. Эвелина Блёданс в «Масках-шоу» как главный секс-символ моего детства.

– Для мальчиков, да, для юношей. Это была намеренная линия. У нас же считалось в 80-х годах, что в Советском Союзе секса нет. А уже в конце 80-х мне хотелось высмеять эту тенденцию. Именно поэтому у нас были откровенные шутки сексуального содержания. И вроде получилось.

- Ещё как получилось! Спустя четверть века не отпускает!

- (Смеётся) По крайней мере, я считаю, что это получилось со вкусом!

кадр из видео//Маски Шоу/YouTube

- Возвращаясь к объединяющим темам. Что у вас есть в планах по работе с Полуниным? Slava’s SnowShow – это навсегда? С человеком, с которым достаточно просто сидеть рядом и всё будет круто.

– Это точно! Но я не могу комментировать его планы. Скажу лишь, что Слава очень изобретателен в том плане, что объединяет талантливых людей и возникают чудесные по своей необычности и яркости проекты. Слава живет по принципу «вся жизнь театр и праздник».

- Ну и плюс он посол мира!

– Да! Он учредил «Академию дураков». Я и Борис Барский являемся академиками, членами этой академии.

- Когда дураки из «Академии дураков» возьмут власть над политиками, которые, как мы выяснили, тоже все дураки?

– Я вам скажу, мы и так имеем власть достаточную! Мы формируем мнения, взгляды, но просто делаем это незаметным образом. Очищаем бриллианты от навоза. Мы делаем людей чище, из взрослых важных дядек и теток делаем детей! Детское сознание более гармоничное, они открыты и восприимчивы к миру. Да, дети переживают конфликты ярко и остро, но находят силы победить любой конфликт. Они находятся в игре, а взрослые становятся рабами стереотипов и уже живут не своей жизнью. Мы, дураки, немножко возвращаем им осознание себя.

Фото: Из архива Георгия Делиева

- Политикам все же стоит иногда помнить, что и они были детьми?

– Вова Зеленский прекрасно сказал на инаугурации, что он не хотел бы, чтобы у чиновников в кабинете висел портрет президента. А чтобы висели портреты их детей. И прежде чем принимать решения, чтобы они посмотрели в глаза своего ребенка. Очень мудро сказано.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»