Россиянина задержали во время рейда косовской полиции. Посольство РФ в Сербии выясняет обстоятельства случившегося

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек во время «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», как это назвали в Приштине. Среди них, по предварительной информации, оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK.

В посольстве России в Сербии «Фонтанке» 28 мая рассказали, что дипломаты, действительно, получили информацию о задержании российского гражданина Михаила Краснощекова и сейчас ее проверяют.

На видео, которое появилось в Интернете, видно, как полицейские ведут мужчину в форме со знаками, напоминающими эмблему UNMIC.







Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более 13 лет , специализируясь на "постконфликтном управлении и поддержании мира". В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например, ЮНЕСКО.

О задержании россиянина утром рассказал президент Сербии Александр Вучич во время специального заседания.

Напомним, что рейд полиции в районах компактного проживания этнических сербов привел к недовольству в Белграде. Власти Сербии привели в боевую готовность армию, пообещав дать ответ в течение 24 часов.