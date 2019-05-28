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28.05.2019 12:28
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Россиянина задержали во время рейда косовской полиции. Посольство РФ в Сербии выясняет обстоятельства случившегося

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек во время «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», как это назвали в Приштине. Среди них, по предварительной информации, оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. 

В посольстве России в Сербии «Фонтанке» 28 мая рассказали, что дипломаты, действительно, получили информацию о задержании российского гражданина Михаила Краснощекова и сейчас ее проверяют.

На видео, которое появилось в Интернете, видно, как полицейские ведут мужчину в форме со знаками, напоминающими эмблему UNMIC.



Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более 13 лет , специализируясь на "постконфликтном управлении и поддержании мира". В последнее время он работал в  миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например, ЮНЕСКО.

О задержании россиянина утром рассказал президент Сербии Александр Вучич во время специального заседания. 

Напомним, что рейд полиции в районах компактного проживания этнических сербов привел к недовольству в Белграде. Власти Сербии привели в боевую готовность армию, пообещав дать ответ в течение 24 часов. 

Справка:

Напомним, что в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.

С тех пор отношения непризнанной республики и Сербии переживают периодические кризисы. Один из последних разгорелся в ноябре прошлого года, когда косовское правительство начало торговую войну, которая ударила по проживающим на их территории сербам.

В конце 2018 года власти Косово также объявили о создании собственной армии, что вызвало недовольство в соседней Сербии и НАТО. Генсек альянса пригрозил не принимать косоваров в союз.

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