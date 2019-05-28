«Цвет настроения: Калашников». Филипп Киркоров в Петербурге катался по рекам и каналам с автоматом и обещал «экшн»

Филипп Киркоров плодотворно провел несколько дней в Петербурге и отчитался обо всем в своем Instagram. Прибыл в Северную столицу певец на день рождения к Кристине Орбакайте, с которой прокатился по Неве.







После этого певец встретился со своим коллегой Стасом Михайловым. «Потрясающий день в любимом Санкт-Петербурге завершился замечательной встречей с моим другом, недавнем Звёздным Юбиляром», – прокомментировал Киркоров (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

На следующий день Киркоров, судя по всему, взялся за работу. Он снова катался по Неве, но уже в черной бандане и с автоматом. Объяснять подробно происходящее он не стал, но сопроводил подписью «Экшн... Soon... (скоро. — Прим. ред.) #лунныйгость». Фанаты уже предположили, что певец намекает на новый клип на песню «Лунный гость». В целом подписчики остались в восторге. «Дон Корлеоне», – написал один, намекая на главного героя фильма «Крестный отец». «Индийские актеры отдыхают и нервно курят!»; «Цвет настроения: Калашников!» – шутят другие.