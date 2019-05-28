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Общество
28.05.2019 12:25
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«Цвет настроения: Калашников». Филипп Киркоров в Петербурге катался по рекам и каналам с автоматом и обещал «экшн»

Филипп Киркоров плодотворно провел несколько дней в Петербурге и отчитался обо всем в своем Instagram. Прибыл в Северную столицу певец на день рождения к Кристине Орбакайте, с которой прокатился по Неве.



После этого певец встретился со своим коллегой Стасом Михайловым. «Потрясающий день в любимом Санкт-Петербурге завершился замечательной встречей с моим другом, недавнем Звёздным Юбиляром», – прокомментировал Киркоров (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потрясающий день в любимом Санкт-Петербурге завершился замечательной встречей с моим другом, недавнем Звёздным Юбиляром @stas_mihailoff ! Стас- роскошно выглядишь! Так держать!! Супруге @inamikhaylova и конечно поздравляю с сегодняшним эфиром твоего 50-летнего Юбилея на @1tv #Repost @stas_mihailoff with @make_repost ??? Приятная встреча с настоящим артистом! Филипп, спасибо, что пришёл и отметил мои 50! Немногие могли найти искренние слова... Спасибо моим коллегам, тем, кто пришёл и поддержал! #ЛевЛещенко #ВладимирВинокур #ГригорийЛепс #СергейЖуков #ФилиппКиркоров #Жасмин #Зара #КатяЛель #ТамараГвердцители #ГуцериевМедиа #ТаисияПовалий #ВикторияКохана #МихаилТурецкий #ЭминАгаларов #ЕленаМалышева #Валерия #ТатьянаНавка #ВалентинЮдашкин

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

На следующий день Киркоров, судя по всему, взялся за работу. Он снова катался по Неве, но уже в черной бандане и с автоматом. Объяснять подробно происходящее он не стал, но сопроводил подписью «Экшн... Soon... (скоро. — Прим. ред.) #лунныйгость». Фанаты уже предположили, что певец намекает на новый клип на песню «Лунный гость». В целом подписчики остались в восторге. «Дон Корлеоне», – написал один, намекая на главного героя фильма «Крестный отец». «Индийские актеры отдыхают и нервно курят!»; «Цвет настроения: Калашников!» – шутят другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экшн..... Soon... #лунныйгость

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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