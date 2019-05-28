Беглов ополчился на экскурсии руферов: они виноваты в протечках

Врио губернатора Александр Беглов поручил руководству жилищного комитета разобраться в ситуации с экскурсиями по петербургским крышам. Ходоки, по мнению градоначальника, виноваты в протечках.

Как рассказал Беглов на заседании правительства 28 мая, он обратил внимание на рекламу таких экскурсий, в том числе под ногами.

«Уверен, что это незаконно и опасно», – охарактеризовал досуг на крышах Беглов.

Глава жилкома Василий Осипов отметил, что это действительно не соответствует законодательству и вредит кровлям. По его словам, сейчас существует только проект легального доступа на башни противовоздушной обороны.







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