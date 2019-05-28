«Знахаря» посадили на 8 лет после сеанса с несовершеннолетней

В Ленинградской области в колонию строгого режима отправили лжецелителя, который вместо пользы нанес юной пациентке тяжелую психологическую травму: сеанс массажа перешел в секс.

Как сообщает главное следственное управление СК по региону, на скамье подсудимых оказался 61-летний житель Ульяновки Тосненского района. В определенных кругах он слыл знахарем, в ноябре 2017 года по рекомендации знакомых к нему приехала жительница Москвы с 16-летней дочерью.

«Находясь в гостевом доме, при проведении «лечебного» массажа, подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», – так описывают суть происшедшего следователи.

Когда клиентки обратились в СК, «целитель» (в прессе он также фигурировал как мануальный терапевт) скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его нашли только в конце сентября 2018 года – в съемной квартире в Петербурге. Мужчину взяли под стражу.







Суд приговорил «народного лекаря» к 8 годам в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.