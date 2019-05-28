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Происшествия
28.05.2019 12:44
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Оштрафованы двое участников столкновения на станции Шиес, где частная охрана избивала людей. Противников мусорного полигона наказали уже более чем на 1,1 млн рублей

Очередное денежное взыскание наложено на активистов, которые противостоят строительству полигона на станции Шиес в Архангельской области, куда планируют свозить отходы из Москвы. Предпринимателя из Каргополя Радика Аднобаева и волонтера Алексея Бобрецова, которые участвовали во вчерашнем столкновении с сотрудниками частного охранного предприятия, суд оштрафовал на 10 000 рублей каждого. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат Алексей Куроптев.

Обоим активистам предъявили часть первую статьи 20.2.2 КоАП РФ*.

Смотреть в новом окне Поморье - не помойка!/vk.com

Столкновение противников полигона и частной охраны произошло утром 27 мая при попытке остановить проезд тяжёлой строительной техники. В результате нескольким экоактивистам потребовалась помощь медиков.



кадр из видео//ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕВЕРОДВИНСКА/vk.com
кадр из видео//ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕВЕРОДВИНСКА/vk.com

Аднобаев и Бобрецов были задержаны сотрудниками полиции, которые, как позже рассказывали протестующие, сначала не предпринимали никаких действий, молча наблюдая за происходящим.

На видео столкновения, выложенном 28 мая в группе «Поморье — не помойка», видно, что людей, которые встали на пути строительной техники, грубо отталкивают и волочат по земле.

Как сообщил «Фонтанке» Алексей Куроптев, на данный момент за всё время протестов в Архангельской области суд признал виновными по разным статьям КоАП 42 человек (в основном за участие в незаконных митингах). Общая сумма штрафов на данный момент составляет более 1,1 млн рублей.

Также, сообщают активисты, 28 мая в Октябрьском районном суде Архангельска была продлена мера пресечения участникам протеста Валерию Дзюбе, Вячеславу Григорьянцу и Андрею Старковскому. Им запрещено общаться с другими сторонами в уголовном деле, приближаться к станции Шиес и покидать место жительства в ночное время. Также им предъявлено обвинение по статье 330 Уголовного кодекса («Самоуправство»). Ранее они подозревались в причинении телесных повреждений экскаваторщику Козлову, который возглавлял колонну техники, прорывавшейся в ночь на 15 марта со станции.

«Очевидна абсурдность обвинения и политический характер уголовного дела. В то же время сотрудников правопорядка не интересует факт повреждения ковшом экскаватора активиста Владимира Когута — в возбуждении уголовного дела в отношении водителя спецтранспорта отказано», – говорят экоактивисты.

Между тем власти отрицают факт проведения строительных работ на станции Шиес, называя это «предпроектными работами». Разрешения на строительство у ООО «Технопарк» нет. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в интервью «Фонтанке» заявил, что не может отказаться от больших инвестиций столицы.

*Часть 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ: «Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, <...> если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения или связи, либо причинение вреда зеленым насаждениям, либо создали помехи движению пешеходов или транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

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