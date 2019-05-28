Между Сербией и Косово опять обостряется конфликт. Сербская армия приведена в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич объявил о мобилизации военных после проведенного косовской полицией рейда в районах компактного проживания этнических сербов.

Сербская армия на границе с непризнанной республикой Косово приведена в боевую готовность и может начать действовать в течение 24 часов. Об этом 28 мая сообщает Associated Press со ссылкой на слова директора канцелярии сербского правительства по Косово и Метохии Марко Джурича.

В Сербии рейд косовской полиции и последовавшие за ним аресты этнических сербов оценили как выпад в отношении соседей. «[Косово] представляет не только угрозу стабильности, но и самую прямую угрозу миру», – заявил Джурич.

На созванном утром 28 мая заседании правительства президент Вучич предположил, что нападения на сербов могут продолжиться в ближайшие дни. Первые намеки на это, по его словам, появились еще накануне выборов 19 мая, когда сербские районы Косово выбирали глав.







Власти Косово, в свою очередь, настаивают на проведении «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью». Премьер-министр непризнанной республики Рамуш Харадинай написал 28 мая в Twitter, что «правительство Сербии не должно мешать».

Конфликт между сербами и косоварами разгорается также на фоне недавнего обращения Харадиная к сербским властям с требованием признать независимость его республики.

Напомним, что в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.

С тех пор отношения непризнанной республики и Сербии переживают периодические кризисы. Один из последних разгорелся в ноябре прошлого года, когда косовское правительство начало торговую войну, которая ударила по проживающим на их территории сербам.

В конце 2018 года власти Косово также объявили о создании собственной армии, что вызвало недовольство в соседней Сербии и НАТО. Генсек альянса пригрозил не принимать косоваров в союз.