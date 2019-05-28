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Происшествия
28.05.2019 11:47
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Семиклассник пошел с топором на школьницу под Саратовом. Девочка ранена в голову

Семиклассницу ударили топором по голове в Саратовской области. Ранение школьнице нанес одноклассник.

По информации «Интерфакса», конфликт между несовершеннолетними произошел утром 28 мая в Вольске. Семиклассник ударил топором по голове девочку 12 лет. Пострадавшая в состоянии средней тяжести отправлена в  центральную районную больницу.

«Из Саратова в Вольск скоро прибудет бригада санавиации, в которой есть опытные нейрохирурги. Они примут решение о транспортировке ребенка в одну из специализированных клиник областного центра», – заявили в региональном минздраве. 

Как передает местное издание «Четвертая власть», нападавший также попытался устроить в школе поджог. Он якобы принес с собой бутылки с зажигательной смесью и бросил их в двери школы. Но эти сведения пока не подтверждены. 



О задержании юноши не сообщалось: по информации прессы, он скрылся с места происшествия. 

 

 

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