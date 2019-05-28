Быть или не быть бизнес-классу в «сером поясе»

Директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов/ LEGENDA Intelligent Development

В условиях, когда привлекательных мест для строительства становится все меньше, редевелопмент становится одним из самых перспективных направлений для реализации жилых проектов.

Интересны бывшие промзоны для девелоперов благодаря своей близости к центру города и районам с развитой транспортной, торгово-промышленной и социальной инфраструктурой. Учитывая, что в Петербурге все более или менее удачные локации автоматически застраиваются жильем «бизнес-класса», мы решили узнать у директора по маркетингу LEGENDA Всеволода Глазунова, будет ли и «серый пояс» привлекательным для строительства здесь недвижимости в высоком сегменте.

«Более высокий ценовой сегмент требует обоснования. И оно не ограничивается лишь каким-то одним критерием: наличием симпатичного архитектурного решения, отсутствием крохотных студий или выбором более презентабельных материалов отделки. Бизнес – это статус, и он определяется комплексом критериев, в том числе и локацией, и инфраструктурой, и социальным окружением. В этом контексте некоторые территории «серого пояса» (нужно понимать, что «серый пояс» очень неоднороден) имеют большую перспективу стать отличными локациями для развития бизнес-сегмента, но при одном важном условии: реализации на этих территориях продуманных градостроительных решений. Они заключаются в грамотном планировании застройки, соблюдении баланса различных функций – жилой, коммерческой, общественной и социальной, обязательством соблюдать единую концепцию и стилистику кварталов

Сегодня на месте бывшего завода «Петмол» LEGENDA реализует проект «Московский, 65» в авторском сегменте LEGENDA Business, который стал переосмыслением рыночного «бизнес-класса». Проект выполнен по собственным высоким стандартам застройщика, в части планировочных решений – в проекте 80 типов планировок в 5 коллекциях – качества строительства, архитектуры, благоустройства».

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65» – застройщик OOO "ДИНАМИКА", проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru