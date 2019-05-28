Роскомнадзор назвал регион с самыми дисциплинированными СМИ. Так совпало, что заявление прозвучало на мероприятии с участием губернатора этого региона

Самыми дисциплинированными в России являются СМИ Курганской области. Как пишет Znak.com, об этом 28 мая заявила глава местного управления Роскомнадзора Елена Овчинникова.

Издание уточняет, что заявление прозвучало на форуме «Инфорум», который проходит в Кургане. «На нем, в частности, обсуждается будущее СМИ, в том числе и печатных», – пишут журналисты.

Глава местного РКН рассказала, что за прошлый год на весь регион было зафиксировано всего девять нарушений. «Это не много, и это хорошо», — оценила результат Овчинникова.

Znak.com уточняет, что в форуме «запланировано участие врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова».





