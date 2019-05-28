Петербург перезимовал на одном градусе тепла. Трубы рвались на 11% чаще, чем год назад

Количество дефектов на теплосетях в минувший отопительный период выросло на 11% по сравнению с показателями 2017-2018 годов. Хуже всего дела у «Теплосети Санкт-Петербурга».

Итоги отопительного сезона подвели на заседании правительства города 28 мая. Среднемесячная температура составила 1 градус тепла ( в предыдущие два сезона минус 0,2 и минус 0,1 градуса). Количество технологических нарушений на сетях отопления выросло на 11 %. У ГУП «ТЭК СПб» – на 1 % (до 2806), у «Теплосети Санкт-Петербурга» – на 24% (2604). На внутридомовых сетях зафиксировано 1861 нарушение (год назад было 1769), это привело к отключению 2 333 домов.

Отдельно члены правительства остановились на трагических случаях, к которым привели прорывы на теплосетях. В частности, глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук сообщил, что после происшествия на 2-й Комсомольской ведомство приняло решение устранять аварийность в зоне, отданной под реновацию кварталов, – в частности, посредством создания временной инфраструктуры.

Кроме того, на 14% выросло число дефектов на сетях газоснабжения, на 4% сократилось на водопроводных, на 3% сократилось на электросетях. Отопительный сезон продлился 232 дня.





