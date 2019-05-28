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Город
28.05.2019 11:57
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«Не требует незамедлительного принятия мер». Как похорошеет Петербург через 10 лет

В конце мая петербуржцу из Московского района, который попросил городскую власть убрать кусок бетона с газона у Варшавской улицы, из Смольного пришел ответ: может быть, и уберем, но через 10 лет. «Фонтанка», не без помощи читателей, обнаружила сотни таких случаев и выбрала самые распространенные.

«Не требует незамедлительного принятия мер». Как похорошеет Петербург через 10 лет

Александр Л.//обращение на портале "Наш Санкт-Петербург"

Портал «Наш Санкт-Петербург» завален жалобами горожан на локальные проблемы: валяющиеся во дворах куски бетона, сломанные ограждения и разросшиеся лужи. Смольный народное негодование разделяет, но действовать не спешит. Типовой ответ сводится к тому, что практически для каждой из городских невзгод уже составлена программа. Зачастую оказывается, что на ближайшие годы списки полны и включить что-то новое не получится из-за недостатка финансирования. 

Одной из самых популярных проблем, которую власти откладывают «на потом», являются бесхозные куски бетона. Только за первые 5 месяцев нового года чиновникам поступило примерно 50 жалоб на такой мусор. Корреспондент «Фонтанки» в случайном порядке просмотрел десяток, и везде, как под копирку, один и тот же ответ.

«Адресная программа на 2018-2027 годы сформирована, утверждена и реализуется. Работы по демонтажу конструкции включены в «проект адресной программы на уборку железобетонных конструкций на 2028 год»… Конкретные сроки исполнения определяются после согласования проекта и проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на производство работ в 2028 году. Проблема не является аварийной и не требует незамедлительного принятия мер. Проходу пешеходов и проезду автотранспорта не мешает», – отвечают горожанину, к примеру, из администрации Московского района. Кстати, именно здесь больше всего и жалуются на разбросанные куски бетона.

Кусок бетона на газоне, улица Костюшко, д.22
Кусок бетона на газоне, улица Костюшко, д.22
Фото: Сергей К.//обращение на портале "Наш Санкт-Петербург"



Заложником адресных программ также становятся идеи по ограждению газона. Только за май петербуржцы обратились более чем 150 раз с такими инициативами. Большинство предложений — на рассмотрении. Среди тех, на которые Смольный уже успел ответить, подавляющее большинство ответных писем для граждан сообщает о том, что земельный участок не принадлежит городу, а значит и не является его головной болью. И все же нашлось несколько обещаний. Долгосрочных.

Так, например, петербуржец предложил установить ограждения на Ленинском проспекте у дома 67. «Указанная территория включена в проект планируемых работ по изготовлению проектно-сметной документации на благоустройство МО Южно-Приморский на 2026–2027 гг. с последующей реализацией в 2028–2029 гг. Работы будут проведены МО Южно-Приморский в случае согласования проектной документации в установленном порядке и при достаточности средств местного бюджета», – аккуратно пообещала администрация Красногвардейского района. 

Отсутствующие ограждения газона на Ленинском проспекте у дома 67
Отсутствующие ограждения газона на Ленинском проспекте у дома 67
Фото: Дмитрий М.//обращение на портале "Наш Санкт-Петербург"

В долгосрочных перспективах у Смольного также и несколько детских площадок. «Фонтанка» обнаружила 6 обещаний привести пространство для маленьких петербуржцев в приличный вид. Как правило, чиновники первым делом отмечают, что указанная в жалобе детская площадка обустраивалась неизвестными. Также неизвестен и её владелец. И все же, несмотря на эту печальную неопределенность, в 2028 году, после демонтажа старых элементов, будут установлены новые. Еще с десяток детских площадок местные администрации обещают привести в порядок в 2025 году. Здесь чиновники говорят уверенно, без условностей калибра: «если будет необходимое финансирование». Чтобы ребенок рос не просто в ожидании реконструкции, как правило, указывается ближайший адрес альтернативной площадки, с которой пока все хорошо.

 

Сломанный элемент детской площадки во дворе дома 45 по Мебельной улице
Сломанный элемент детской площадки во дворе дома 45 по Мебельной улице
Фото: М.С.//обращение на портале "Наш Санкт-Петербург"

Более оптимистично на ситуацию могут взглянуть автомобилисты, страдающие от отсутствия парковочных мест у дома. Чиновники дали более 15 обещаний рассмотреть возможность увеличения места для стоянки машин близ жилых домов после 2024. В самую дальнюю перспективу – 2028 год – пока что попал лишь один ответ. 

«Данный адрес включен в План развития территорий МО г. Колпино в области благоустройства на 2028 год. Возможность устройства на данном участке дополнительных парковочных мест будет выявлена после проведения проектных изысканий в 2027 году. Работы по устройству на данном участке дополнительных парковочных мест возможны в агротехнические сроки 2028 года», – уклончиво оповестила одного из своих жителей администрация Колпинского района. 

 

зона для увеличения парковочных мест у дома №20 по Заводскому проспекту, Колпино
зона для увеличения парковочных мест у дома №20 по Заводскому проспекту, Колпино
Фото: Олег Ш.//обращение на портале "Наш Санкт-Петербург"

С 2016 по 2018 год накопилось не менее 50 обращений с просьбой устранить лужи. Чиновники из комитета по энергетике чаще всего обещали обеспечить дорожное покрытие ливневой канализацией к 2025 году. Любопытно, что в итоге примерно по трети от всех жалоб ГУП «Водоканал» уже отчиталось об обеспечении места жалобы стоками. То есть устранило непорядок за 7–8 лет до обещанного срока. В мае 2019 года на лужи граждане пожаловались больше 100 раз, но чиновники нашли новый прием в переговорах: они либо отчитываются о проведенной механизированной уборке, либо пишут, что на момент обследования проблема исчезла. 

Огромная лужа у дома 4 по улице Тамбасова
Огромная лужа у дома 4 по улице Тамбасова
Фото: Александр Л.//обращение на портале "Наш Санкт-Петербург"

«Фонтанка» неформально побеседовала с несколькими чиновниками на предмет ценности таких далеких обещаний. «Я не считаю это абсурдом. Да, когда речь идет о проектах (не утвержденных . — Прим. ред.) программ — уверенно сказать ничего нельзя. И вообще, объект — неважно, что это – может попасть в программу и раньше заявленных сроков. Смысл в том, чтобы рассказать гражданам, что власти как минимум знают о проблеме и держат вопрос на карандаше», – рассказывает собеседник нашего издания в одной из районных администраций. 

Другой же с ходу заявил, что на ответы гражданам уходит очень много времени, которое можно было бы потратить с пользой для общества на что-то другое. Люди нередко беспокоят чиновников по одним и тем же либо по очень схожим вопросам. «Персональные ответы — слишком трудоемко. Думаю, что имеет смысл пересмотреть как саму систему информирования, так и содержание ответов. Ну зачем бесить людей обещаниями сделать детскую площадку через 10 лет? Как вариант — некий онлайн-реестр, где по каждой возможной категории будет отображаться вся возможная информация», – считает другой чиновник. 

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»

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