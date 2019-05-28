Яркие краски лета от ГК «КВС»

ГК «КВС»

Территорию рядом с детской площадкой в жилом комплексе «Кирилл и Дарья» облагородили. Теперь маленьких жителей радуют персонаж-талисман компании КВСик, который гуляет со своим верным четвероногим другом УЮТиком.

На детской площадке расположены спортивные тренажеры, качели, стол для малого тенниса и яркая песочница. Жилой комплекс расположен в Калининском районе, недалеко от станции метро «Лесная». Первая очередь «Кирилла и Дарьи» уже сдана, новоселы получили ключи и уже успели освоиться в районе.

Узнать подробнее о жилых комплексах группы компаний «КВС» можно у специалистов отдела продаж по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)