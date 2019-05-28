Медведев вступился за отечественное виноделие. Госучреждениям запретили закупать импортное вино

На запретительные меры ради поддержки российских производителей алкоголя пошел премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подписал постановление, которое запрещает закупку вина зарубежного производства для государственных и муниципальных учреждений.

«В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия подписанным постановлением к таким продуктам отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина. Это ограничение касается только госзакупок», – сообщается 28 мая в документе, опубликованном на сайте правительства.

У чиновников, впрочем, еще есть время до 1 июня, когда постановление вступит в силу. В документе подчеркивается, что его действие не распространяется на «импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания».

Общий объем госзакупок вина оценивается в 7–8 млн литров в год. Большую часть (около 70%) из них составляет продукция иностранных производителей. Такие данные РБК привел директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.







Это уже не первый раз, когда власти запрещают госучреждениям закупать определенные виды продуктов. Так, в августе 2016-го под запрет правительства попали мясо и рыба из других стран.