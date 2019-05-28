30 мая пройдет экскурсионный день от группы компаний «КВС»

ГК «КВС»

Во время мероприятия вы сможете подробно узнать всю информацию о жилых комплексах «Жили-Были» и «Континенты».

Вам расскажут о различных вариатнах рассрочки от застройщика и формах оплаты. А самое главное! Специалисты ГК «КВС» покажут вам жилые комплексы, и вы сможете сами увидеть масштаб и темпы строительства объектов. Комплексы расположены рядом с Шуваловским парком. Часть квартир в ЖК имеют прекрасные видовые характеристики.

Также всех посетителей экскурсии ждут приятные и полезные подарки от партнеров компании. Автобусы на экскурсию будут отправляться от станции метро «Проспект Просвещения».

Время отправления: 10-00 и 14-00.

Маршрут экскурсии: станция метро «Проспект просвещения», ЖК «Континенты», ЖК «Жили-Были», Центральный офис ГК «КВС» (5-й Верхний переулок, д.1, корп.5, лит.А.

Записаться на экскурсию можно по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» – застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/