«Многие будут разочарованы». Горожанам покажут модельный бюджет Петербурга и расскажут, сколько тратят на чиновников

Врио губернатора Александр Беглов дал поручение: начиная с третьего квартала текущего года в популярной форме предоставлять горожанам данные о городском бюджете. Отдельно остановились на содержании чиновников.

Поручение Беглов дал на заседании правительства 28 мая. Градоначальник вернулся к идее знакомить жителей с бюджетом в доступном виде, высказанной на одном из прошлых заседаний. Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что так называемый модельный бюджет на 2020 год будут презентовать одновременно с внесением документа. Расходы в нем представят по 4 направлениям: инфраструктура, содержание города, соцподдержка и инвестиции.

«Не забудьте рассказать, сколько уходит на содержание органов госвласти, – напомнил Беглов. – Не надо скрывать». «Мы расскажем, но, боюсь, многие будут разочарованы, так как цифры небольшие», – ответил Елин.

Беглов распорядился не ждать 2020 года, а перейти к представлению модельного бюджета в доступной форме с 3 квартала 2019-го.





