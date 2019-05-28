Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Чистая прибыль за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей. На 1 апреля 2019 года активы Банка составили 651.0 млрд рублей.

Ключевые показатели*:

Выручка основного бизнеса за 1 квартал 2019 года выросла на 11.3% и составила 7.0 млрд рублей;

Чистый процентный доход за 1 квартал 2019 года составил 5.7 млрд рублей (+13.5% по сравнению с 1 кварталом 2018 года);

Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2019 года составил 1.4 млрд рублей (+2.8% по сравнению с 1 кварталом 2018 года);

Розничный кредитный портфель вырос с начала 2019 года на 4.5% и составил 88.2 млрд рублей.

* Данные Консолидированной отчетности по МСФО за 1 квартал 2019 года.

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка: «Мы показали хорошие результаты в основном банковском бизнесе, где прирост выручки составил 11%. Этот тренд позволяет нам быть уверенными в любой рыночной ситуации. Кроме того, активный рост розничного кредитования позволил Банку досрочно выполнить стратегическую цель 2020 года по достижению 25-процентной доли физических лиц в кредитном портфеле».

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 апреля 2019 года Банк занимает 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 апреля 2019 года в Банке обслуживается 2 120 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 1 360 000; количество банкоматов – 800 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 1 165 000 человек.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.