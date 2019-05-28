Криминального авторитета Колю Томского задержал спецназ. Ему предъявлено обвинение по новой статье для воров в законе, хотя он свой статус и отрицает

Главный вор в законе Томска (как считают в МВД) задержан и арестован. Ему вменяют ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Это первое известное СМИ дело по данной статье.

О возбуждении уголовного дела 28 мая сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

«В ходе расследования установлено, что житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имея статус вора в законе и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимал высшее положение в преступной иерархии региона», – говорится в релизе.

На вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, что послужило поводом для задержания гражданина, в пресс-службе регионального управления МВД не ответили. Иными словами, в полиции не смогли сформулировать, что незаконного сделал этот вор в законе. Представители правопорядка ограничились скупым ответом «ведутся следственные действия».







А задерживали 43-летнего преступника, которого, по информации в СМИ, зовут Николай Кузьмичев, или Коля Томский, эффектно. За вором в законе приехали бойцы Росгвардии, которые спилили железную дверь и нашли хозяина внутри дома. Полиция отчиталась об изъятии документов и электронных носителей информации, которые якобы содержат доказательства вины Кузьмичева.

При задержании сотрудники правопорядка прямо спрашивают, является ли мужчина «вором в законе», на что он отвечает «нет». Отметим, по традиции отрицать свой статус криминальному авторитету не положено.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Кировским районным судом города Томска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Закон об уголовном наказании для главарей преступного мира был принят Госдумой в третьем чтении и подписан президентом весной 2019 года. Силовики до сих пор не понимают, как работать с этой статьёй УК РФ, ведь понятий «вор в законе», «сходка» и «авторитет» нет в юридическом глоссарии.