«Кто бегает, мы их все равно достанем». Смольный одобрил проект закона об исполнении бюджета и ждет 20 лишних млрд в 2019 году

Бюджет Петербурга в 2018 году получил на 4,8% больше запланированного. А потратил на 3,3% меньше. Доходная часть бюджета города в прошедшем году исполнена на 104,8%. Город заработал 579,7 млрд рублей.

Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании правительства 28 мая, третий год подряд растут поступления по основным источникам — НДФЛ и налогу на прибыль организаций. При этом, по его словам, за 2 года на 20% сократились неналоговые доходы. Хуже всего обстояли дела с платой за пользование государственным имуществом. Расходная часть исполнена на 96,7%. По АИП — 80,8% («Фонтанка» подробно писала о том, как был достигнут этот показатель, который должен был быть еще ниже, если бы не сокращалась сама программа). Врио губернатора Александр Беглов обратил внимание на низкий уровень освоения средств, в частности у комитета по строительству. Глава ведомства Леонид Кулаков доложил, что за последние 2 года расторгнуто более 40 контрактов на строительные работы. Беглов призвал тщательнее подходить к выбору подрядчиков, отсеивать мошенников и вести претенциозную работу с теми, кто берет авансы и исчезает. «Кто бегает, мы их все равно достанем», – посулил Беглов. В текущем году исполнение по АИП отстает от прошлогоднего и составляет 18,7%.

За 2018 год госдолг сократился на 4,7 млрд, так как были погашены два бюджетных кредита, которые федеральный центр предоставил в 2015 году. К началу 2019-го он составил 30,1 млрд рублей при верхнем пределе в 73,4 млрд рублей.

В 2019-м доходные поступления уже превышают прошлогодние показатели на 16%. В частности, годовое задание по налогу на прибыль уже выполнено на 50%, по НДФЛ — на 37%. По итогам года Комфин ожидает дополнительного заработка в размере 15-20 млрд рублей.





