Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье. В Россию они приехали по межправительственному соглашению

Туристический автобус с гражданами Китая попал в смертельное ДТП в Приморском крае утром 28 мая. Погибли двое, более десятка человек пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Приморского края, на 665-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток произошла авария с участием пассажирского автобуса KIA GrandBird, ехавшего в сторону Владивостока. Водитель съехал с дороги в кювет, где автобус опрокинулся. ДТП произошло на въезде в Уссурийск, в автобусе в этот момент находились 43 китайских туриста, уточняют на сайте администрации Приморья.

По предварительным данным ГИБДД, в результате аварии погибли два пассажира и 19 человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. В администрации края дают другую информацию по пострадавшим: одного человека доставили в городскую больницу с черепно-мозговой травмой, и еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.







Предварительной причиной ДТП называют резкое ухудшение состояния здоровья водителя. Известно, что перевозку осуществлял туроператор «Диалог народов», который также является уполномоченной компанией по работе с китайскими туристическими группами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Туристы, находившиеся в автобусе, прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения об обмене туристскими группами между Россией и КНР. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших и генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину.