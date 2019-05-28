Росстат: Половине россиян денег хватает только на еду и одежду

Почти половина российских семей призналась в отсутствии возможности приобретать товары длительного пользования, так как все средства уходят на одежду и еду. Более того, поддерживать привычный уровень жизни все чаще получается только путем кредитов.

Если в четвертом квартале 2018-го 48,2% не могли покупать товары длительного пользования, то в 2017-м их было 49,8%. Такие данные 28 мая приводятся в свежем опросе Федеральной службы государственной статистики, с которым ознакомился РБК.

Чаще всего почти весь бюджет уходит на продукты и одежду у молодых семей (59,2%) и неработающих пенсионеров (57,9%). Доля тех, кто может купить себе все, что считает нужным, в свою очередь, выросла до 3,2%.

При этом 15% респондентов признались, что тратят доходы только на еду, а покупка нового предмета гардероба или оплата счетов ЖКХ уже вызывают затруднения. Заметную долю таких людей составляют многодетные семьи (почти 30%). Среди российских регионов в этом отношении выделяется Ямало-Ненецкий АО, где абсолютное большинство (100%) тратят все доходы на продукты.







Число россиян, которые даже не могут позволить себе покупку еды, снизилось до 0,7%.

К концу 2018 года также наметился тренд на рост закредитованности населения. Так, доля израсходованных сбережений и заемных средств, которые пошли на покупки для нужд семьи, за год выросла с 7,8% до 11%.