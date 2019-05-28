Первый бетон залит в фундамент ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

27 мая 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Петровская Доминанта», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове в непосредственной близости от Финского залива и Малой Невы, состоялся традиционный для Компании праздник первого бетона.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты Группы «Эталон» и АО «Эталон ЛенСпецСМУ», а также сотрудники строительных компаний-подрядчиков Группы.

Торжественную церемонию открыл генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина: «Сегодня, в День города, что очень символично, мы с вами станем участниками важного исторического события – мы будем заливать первый бетон в фундамент жилого комплекса «Петровская Доминанта» и дадим старт преображению этой части Петровского острова. В ближайшем будущем здесь появятся не только красивые и комфортные дома, но и живописный променад, и зона отдыха. Для самых юных новоселов здесь будет построен детский сад!».

Генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Бородин также обратился к гостям мероприятия, подчеркнув, что заливка первого бетона знаменует начало активной стадии строительства. «Хочу отметить, что «Петровская Доминанта» – не просто проект бизнес-класса. Благодаря нашему подходу к работе он станет настоящим местом притяжения жителей Петровского острова и всего Петроградского района», – добавил Юрий Бородин.

С праздником первого бетона поздравил всех собравшихся и Сергей Панин, генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон»), являющегося генеральным подрядчиком строительства объекта: «Для нас каждый проект уникален, у каждого есть своя история, свой облик, свои технические особенности. «Петровская Доминанта» сочетает в себе все самые передовые технологии и яркую, интересную архитектуру. Наша задача не только воплотить идею архитектора в жизнь, но и завершить строительство точно в установленные сроки».

После выступления руководства строительную площадку и котлован освятил православный священник. Далее по доброй традиции в котлован заложили «капсулу времени» с отчеканенными вручную сувенирными монетами иразбили бутылку шампанского «на счастье». Под аплодисменты всех присутствующих был дан старт заливке первого бетона, а в небо были запущены красочные фейерверки.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/