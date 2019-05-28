Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +17
$ 64.46р
72.19р
11:02 28.05.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
28.05.2019 10:33
Печать

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

27 мая 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Петровская Доминанта», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове в непосредственной близости от Финского залива и Малой Невы, состоялся традиционный для Компании праздник первого бетона.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты Группы «Эталон» и АО «Эталон ЛенСпецСМУ», а также сотрудники строительных компаний-подрядчиков Группы. 

Торжественную церемонию открыл генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина: «Сегодня, в День города, что очень символично, мы с вами станем участниками важного исторического события – мы будем заливать первый бетон в фундамент жилого комплекса «Петровская Доминанта» и дадим старт преображению этой части Петровского острова. В ближайшем будущем здесь появятся не только красивые и комфортные дома, но и живописный променад, и зона отдыха. Для самых юных новоселов здесь будет построен детский сад!». 

Генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Бородин также обратился к гостям мероприятия, подчеркнув, что заливка первого бетона знаменует начало активной стадии строительства. «Хочу отметить, что «Петровская Доминанта» – не просто проект бизнес-класса. Благодаря нашему подходу к работе он станет настоящим местом притяжения жителей Петровского острова и всего Петроградского района», – добавил Юрий Бородин. 

С праздником первого бетона поздравил всех собравшихся и Сергей Панин, генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон»), являющегося генеральным подрядчиком строительства объекта: «Для нас каждый проект уникален, у каждого есть своя история, свой облик, свои технические особенности. «Петровская Доминанта» сочетает в себе все самые передовые технологии и яркую, интересную архитектуру. Наша задача не только воплотить идею архитектора в жизнь, но и завершить строительство точно в установленные сроки». 

После выступления руководства строительную площадку и котлован освятил православный священник. Далее по доброй традиции в котлован заложили «капсулу времени» с отчеканенными вручную сувенирными монетами иразбили бутылку шампанского «на счастье». Под аплодисменты всех присутствующих был дан старт заливке первого бетона, а в небо были запущены красочные фейерверки.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.05.2019 10:48

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей

Чистая прибыль за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей. На 1 апреля 2019 года активы Банка составили 651.0 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
28.05.2019 10:33

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

27 мая 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Петровская Доминанта», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове в непосредственной близости от Финского залива и Малой Невы, состоялся традиционный для Компании праздник первого бетона.
Фото предоставлено Badmamas
27.05.2019 19:14

Бренд Daniel Wеllington в корнере Scandinavian, МЕГА Парнас

В корнере Scandinavian, уникальном пространстве формата pop-up store, появился шведский бренд часов и аксессуаров Daniel Wеllington.
«Петербургская Недвижимость»
27.05.2019 18:03

Новый сервис для владельцев коммерческой недвижимости: аренда под ключ

«Петербургская Недвижимость» представляет клиентам новую услугу. Собственникам коммерческих помещений больше не нужно самостоятельно заниматься рекламой, поиском арендатора и составлением договора: это сделают специалисты компании.
Setl Group
27.05.2019 17:56

Холдинг Setl Group вручил подарки ветеранам

Сотрудники холдинга Setl Group поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем города Санкт-Петербурга.
«Аквилон Инвест»
27.05.2019 17:19

Аквилон Инвест: спрос на семейную ипотеку растет

По данным аналитического центра «Аквилон Инвест», во II квартале 2019 года количество сделок по ипотеке с господдержкой для семей с детьми выросло больше, чем в два раза.
АО «Строительный трест»
27.05.2019 16:16

По соседству с ЖК NEWПИТЕР откроется большой ТРК

Согласно планам шведского инвестора в 2020 году рядом с жилым кварталом NEWПИТЕР откроется сетевой гипермаркет мебели и товаров для дома, а в 2021 - ТРК, подобный крупным торговым комплексам в районе Парнаса и улицы Дыбенко
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2019 15:42

Новая версия системы ГАРАНТ совместима с Linux

Компания «Гарант» выпустила новую Интранет-версию системы ГАРАНТ. Это первая в истории компании разработка, обеспечивающая установку и работу как в среде Windows, так и для ряда наиболее востребованных операционных систем семейства Linux.
ЗАО «Ленстройтрест»
27.05.2019 13:16

Вице-губернатор Николай Линченко оценил детский сад в "Юттери"

Делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Николаем Линченко проинспектировала ход строительства детского сада на территории жилого квартала «Юттери», который возводит застройщик «Ленстройтрест» в Колпинском районе
ГК «РосСтройИнвест»
27.05.2019 11:30

«РосСтройИнвест» готовит детский сад в Московском районе к передаче городу

Детский сад на 50 мест, который ГК «РосСтройИнвест» ввела в эксплуатацию в марте 2019 года вместе с ЖК «Кремлевские звезды», готовится к передаче на муниципальный баланс.
Фото предоставлено BKN.ru
27.05.2019 10:00

Где в Петербурге выгодно купить вторичку?

Стремительно дорожающие новостройки делают вторичную недвижимость все более востребованной. Эксперты BKN.ru проанализировали предложения во всех районах Петербурга и выяснили, где стоит искать доступное готовое жилье.
24.05.2019 18:33

Neste меняет отношение к заправкам у россиян

Сеть АЗС возвращается к национальным корням. Теперь на автозаправках будет не только топливо, но и вкусная еда от известного шеф-повара, а также напоминания о пейзажах Суоми.