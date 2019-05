Кортеж для чемпионов: ВВС Финляндии показали, как истребители сопроводили сборную по хоккею домой

Самолёт сборной Финляндии, которая выиграла ЧМ-2019, вернулся домой 27 мая с сопровождением, достойным чемпионов.

Истребители Hawk в ливрее цвета финского флага летели рядом с лайнером национальной авиакомпании, на борту которого хоккеисты возвращались на родину из Словакии. Видео полёта опубликовали ВВС Финляндии в своём Twitter.

"Два раскрашенных в цвета финского флага Hawk сопроводили рейс Finnair AY7512 со "львами" на борту в Хельсинки-Вантаа. В видео – атмосфера сопровождения глазами пилота Hawk!"

Two Finnish Air Force Hawks escorted the @Finnair flight AY7512 carrying the @IIHFHockey 2019 World Champions @leijonat back to Helsinki. Welcome home! ????? #IIHFWorlds2019 #FINAF #FlyingwithFinnair pic.twitter.com/9yBX5Bppck