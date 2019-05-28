СКК рано быть культурным наследием. Смольный отказался присвоить арене статус памятника

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» может стать памятником только в 2020 году. Таким объяснением комитет по охране культурного наследия сопроводил отказ включить СКК в реестр памятников, 28 мая сообщило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В ответе комитета объясняется, что строительство спорткомплекса завершили в середине 1980 года. Согласно действующему законодательству, попасть в реестр могут только здания, с момента постройки которых либо с даты исторических событий, которые связаны с «претендентом» в памятники, прошло не менее 40 лет.

Таким образом, Смольный может рассмотреть вопрос о включении СКК в реестр только в следующем году. По мнению ВООПИиК, препятствий для включения комплекса в перечень выявленных объектов культурного наследия (то есть обладающих такими признаками) нет. Вместе с тем выявленные объекты охраняются наравне с «полноценными» памятниками.

В случае, если бы комплекс стал памятником, это бы автоматически исключило возможность сноса «Петербургского» ради строительства новой арены к чемпионату мира по хоккею.







Напомним, в прошлом году президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко и губернатор Петербурга во время международного экономического форума подписали соглашение о реконструкции СКК. Новая арена должна принять матчи чемпионата мира в 2023 году. Представленный осенью Градостроительному совету проект подразумевал снос существующего здания. Эскиз новой арены эксперты окрестили «забинтованной стеклянной банкой». Вопрос сносить или реконструировать СКК все еще не решен.

В марте градозащитники обратились в комитет по охране памятников с заявлением о включении спорткомплекса в реестр объектов культурного наследия.