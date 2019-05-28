«Был сильный хлопок». Время вылета рейса из Петербурга в Анталью снова перенесено

Вылет рейса ZF 7891 Пулково — Анталья снова перенесён. Резервный борт уже летит из Внуково в Петербург. Воздушные ворота Северной столицы он покинет ориентировочно в 12:20. Новое время вылета «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азур Эйр».

Причину задержки перевозчик так и не называет, ограничиваясь словом «техническая причина».

«Неисправность обнаружена техниками при осмотре воздушного судна. Пассажиров перевели в терминал, обеспечили напитками и питанием. Авиакомпания незамедлительно организовала вылет резервного воздушного судна. В настоящее время самолёт вылетает за пассажирами из Внуково. Новое время вылета на резервном лайнере из Пулково в Анталью ожидается в 12:20 . Авиакомпания приносит извинения пассажирам данного рейса за доставленные неудобства», – сообщили в авиакомпании.

Читательница «Фонтанки» Анна, успевшая зайти в самолёт до того, как всех попросили на выход, рассказала о своих ощущениях.







«Был сильный хлопок, будто что-то большое упало с высоты. Сразу после этого самолет сильно тряхнуло. Секунд 20—30 его довольно сильно качало. Затем посадку продолжили, но уже через минуту стюардесса сказала всем покинуть самолет из-за технической неисправности. Представитель компании сказал, что вылет на другом самолете возможен не ранее 11:30. Где-то через 1,5 часа после происшествия дали по бутылке воды (0,5), отметок в талонах не сделали, ссылаясь, что сейчас нет печатей. Больше не объявлялись», – возмущается Анна.

Другие пассажиры в соцсетях пишут от том, что в разговоре с клиентами в Пулково представители «Азур Эйр» заявили, что у самолёта надломилась стойка шасси. Изначально пассажиры сообщали о лопнувшем колесе.

Напомним, рейс ZF 7891 не смог вылететь из Пулково в 6 утра.