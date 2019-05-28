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Общество
28.05.2019 09:35
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Искусственный интеллект переписал финал «Игры престолов»

Искусственный интеллект, разработанный учеными из Сибири, объяснил, почему зрителям не понравился финальный сезон фэнтезийной саги «Игра престолов». Робот написал свою концовку сериала. 

Как пишет 28 мая «Российская газета», разработчики искусственного интеллекта из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) вместе с миллионами зрителей остались в недоумении от концовки «Игры престолов». С помощью аппаратно-программного комплекса нового поколения они решили проверить, как должен был развиваться сюжет саги без нарушений логики.

«Всем не понравилась концовка сериала, потому что это... не концовка! – отметил один из авторов разработки, ученый Евгений Гарин. – Все дело в том, что снятые серии нам показали не в том порядке, который был изначально задуман».

По логике искусственного интеллекта, все должно было происходить так: Дени узнает, что Серсея решила напасть на неё после сражения с мертвыми, разворачивается и разрушает Королевскую Гавань. Далее Варис плетёт против Дейнерис заговор, заговор вскрывается, Вариса сжигают, Сноу убивает Дейнерис. Затем Сноу казнят или жертвуют им в финальной битве в качестве наказания. И только после этого в самом конце в финале происходит битва живых против мертвых, в которых короля ночи убивает Бран.



Ученые считают, что авторы сценария пошли на перестановку серий, чтобы избежать прямого цитирования сюжета последней книги Джоржа Мартина, которая еще не вышла.

Сотрудники ТУСУРа убеждены, что в книге будет именно такая концовка, какую нашёл искусственный интеллект. 

Напомним, вчера стало известно, что супружеская пара из Москвы назвала свою новорожденную дочь Арьей — в честь героини «Игры престолов».

 

 

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