У крана в центре Петербурга надломилась стрела. Техника работает на стройке храма Рождества Христова на Песках

Стрела крана не выдержала и обломилась на стройке храма Рождества Христова на Песках в центре Петербурга. Вниз рухнул груз, под которым, к счастью, не оказалось людей.

Обрушение произошло около половины девятого утра 28 мая. Строящийся храм находится в Центральном районе, на 6-й Советской улице. О происшествии «Фонтанке» сообщил читатель, который рассказал: стрела сломалась при производстве строительно-монтажных работ. Груз (поддон со строительными смесями) упал вниз.

В полицию сообщение об этом происшествии не поступало, заявили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В пресс-службе ГУ МЧС по городу на вопрос корреспондента «Фонтанки» не ответили. Не смогли прокомментировать происшествие в УМ «Эталон», на чьем кране обломилась стрела. Издание направило запрос в ГК «Эталон»: как ранее сообщалось в прессе, храм Рождества Христова на Песках воссоздаётся на деньги главы «Эталона» Вячеслава Заренкова.







Храм Рождества Христова на Песках был построен в конце XVIII века по проекту архитектора Петра Егорова в стиле строгого классицизма. Архитектор вдохновлялся Троицким собором Александро-Невской лавры. Храм дал название целому району и улицам, которые вплоть до революции назывались Рождественскими.

Церковь была воздвигнута специально для строителей города. В храме городские архитекторы получали благословение на начало строительства. В 1934 году храм был закрыт, а затем взорван. На его месте разбили сквер. Последнего настоятеля, священномученика Григория Сербаринова, расстреляли в 1938 году.

В 2014 году было получено разрешение на воссоздание храма на прежнем месте. 17 февраля 2018 года состоялось освящение закладного камня. Чин освящения возглавил епископ Кронштадтский Назарий. 9 марта 2019 года владыка совершил чин освящения колоколов. Воссоздание храма планируют завершить к Рождеству 2020 года.