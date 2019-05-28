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Общество
28.05.2019 09:04
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Авиакомпании просят Минтранс проверить «Суперджеты» после катастрофы в Шереметьево

Письмо с просьбой организовать проверку систем самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям направлено в Министерство транспорта РФ. Его адресовала ведомству Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), членами которой являются два десятка отечественных авиакомпаний и авиапредприятий.

С содержанием письма, датированного 24 мая, ознакомился «Коммерсантъ». В публикации от 28 мая издание пишет о том, что у профессионального сообщества есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Также Минтранс просят проверить прочность конструкции кессона (силовой части) крыла и шасси, поскольку разрушение колес не должно влиять на целостность топливных систем.

Помимо того, ассоциация ратует за проверку системы управления полетом и силовой установкой самолета, а также защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

Причина письма АЭВТ — майская катастрофа в Шереметьево. Члены ассоциации используют 19 самолетов SSJ-100 — «Ямал» (15 машин) и «Якутия» (четыре судна).



В Минтрансе изданию заявили, что еще не получили письмо от авиакомпаний. 

Напомним, авиакатастрофа SSJ-100 «Аэрофлота» произошла вечером 5 мая. Летевший в Мурманск борт был вынужден вернуться в Москву из-за того, что на высоте 2700 метров произошел  сбой в работе электронных блоков с переходом системы управления в режим «Direct mode»/«минимальный режим FCS» и отключением автопилота (предположительно, из-за попадания молнии). При посадке вручную лайнер загорелся, погиб 41 человек. Как ранее писала «Фонтанка», пилотов, возможно, не обучали полету в режиме Direct mode.

 

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