В Японии мужчина с ножом напал на первоклашек, ждавших автобус. 13 школьников ранены

Неизвестный напал с ножом на людей на автобусной остановке в японском городе Кавасаки. Пострадали 16 человек, 13 из которых — первоклассники.

Как сообщает 28 мая РИА Новости, происшествие произошло сегодня утром на остановке автобуса частной школы Caritas. Неизвестный, у которого при себе было два ножа, напал на детей и взрослых, ожидавших транспорт. После он ранил самого себе и сейчас находится без сознания – под стражей.

Пострадали 16 человек. Почти все — это девочки 6-7 лет, первоклассницы Caritas. Одна из них, а также мужчина 30 лет, предположительно, отец одной из девочек, находятся в критическом состоянии в реани. Ранения получили еще двое взрослых.

По меньшей мере, пять пострадавших школьниц — в тяжелом состоянии.







Причина, по которой агрессор пустил в ход холодное оружие, пока неясна.