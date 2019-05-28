Отдыхающие не могут вылететь из Пулково в Анталью. Их самолёт «тряхануло», когда пассажиры занимали места

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Пассажиры рейса ZF 7891 авиакомпании «Азур Эйр», который должен был 28 мая в 6 утра вылететь в Анталью из Петербурга, задержатся в аэропорту Пулково минимум на 5,5 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Как сообщают пользователи соцсетей, причиной задержки стала поломка самолёта. Блогер galanist в своих instagram-историях рассказала, что людей сначала посадили на рейс, а затем вывели из самолёта. На видео представитель авиакомпании сообщает, что судно сломалось, и авиакомпания сейчас готовит запасное, которое вылетит из Внуково. Также сотрудник авиаперевозчика заявил, что люди смогут вылететь на отдых «только часа через четыре».







Пассажиры, успевшие сесть в «Боинг 763», сообщают, что почувствовали, как судно «тряхануло», и что у него якобы лопнуло колесо. «Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы авиакомпании «Азур Эйр».