Гейзер на Зины Портновой укрощён. Рабочие заменили 5 метров старой трубы

Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» укротили гейзер в Кировском районе. Течь в районе дома 42 по улице Зины Портновой устранена. Об этом 28 мая рассказали в пресс-службе компании.

Теплоэнергетики заменили 5 метров трубопровода. Подрядные организации приступили к восстановлению благоустройства территории.

Напомним, фонтан горячей воды забил на улице Зины Портновой днём 27 мая. А накануне ночью ещё одна труба лопнула в Адмиралтейском районе под залпы салюта.





