Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +17
$ 64.46р
72.19р
08:15 28.05.2019
Расширенный поиск

Спорт
28.05.2019 08:10
Печать

Хоккеиста сборной РФ заподозрили в употреблении наркотиков во время чемпионата мира. Он говорит, что компрометирующее видео снято год назад

Бронзовый призер последнего чемпионата мира по хоккею в составе сборной России Евгений Кузнецов оказался замешан в скандал с участием запрещенных веществ. Вечером 27 мая в твиттере пользователя под ником Thesavspb было опубликовано видео, на котором игрок находился рядом с со столиком, на котором ровными дорожками был рассыпан белый порошок и лежали скрученные в трубочки доллары США.

«Так вот, почему наши проиграли», – гласила подпись к видео, с намеком на проигрыш сборной России в полуфинале чемпионата мира Финляндии (0:1).

Вскоре ролик, как и сам аккаунт, опубликовавшего его пользователя, были удалены. Однако реакцию на него было уже не остановить.

Сам Кузнецов выступил с заявлением, в котором подтвердил подлинность видео, в то же время он подчеркнул, что ролик был снят год назад в США после победы его клуба «Вашингтон Кэпитлз» в Кубке Стэнли.



«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли (с «Вашингтоном»). К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», – цитирует 27-летнего Кузнецова «Спорт-Экспресс».

В «Вашингтоне» заявили, что уже в курсе произошедшего, и что клуб начал проверку по этому факту.

Также видео привлекло внимание Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я бы не торопился с использованием термина расследование, это очень расплывчатое понятие. Конечно, нам нужно понять факты и обстоятельства. Я не называл бы это формальным расследованием. У меня есть много вопросов по этой ситуации. Конечно, он признал, что находился в комнате рядом с этим (веществом – Ред.), что бы это ни было. Но я не знаю, что это, и он утверждает, что ничего не употреблял. Я не буду обвинять его на основании этого», – цитирует заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли ESPN.

Евгений Кузнецов – воспитанник челябинского хоккея. Играет за «Вашингтон Кэпитлз» с 2014 года. Одноклубник Александра Овечкина. В 2018 году вместе с ним  впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России дважды выиграл чемпионат мира – в 2012 и 2014 году. Также на его счету три бронзы чемпионата мира 2016, 2017 и 2019 годов. 

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено Badmamas
27.05.2019 19:14

Бренд Daniel Wеllington в корнере Scandinavian, МЕГА Парнас

В корнере Scandinavian, уникальном пространстве формата pop-up store, появился шведский бренд часов и аксессуаров Daniel Wеllington.
«Петербургская Недвижимость»
27.05.2019 18:03

Новый сервис для владельцев коммерческой недвижимости: аренда под ключ

«Петербургская Недвижимость» представляет клиентам новую услугу. Собственникам коммерческих помещений больше не нужно самостоятельно заниматься рекламой, поиском арендатора и составлением договора: это сделают специалисты компании.
Setl Group
27.05.2019 17:56

Холдинг Setl Group вручил подарки ветеранам

Сотрудники холдинга Setl Group поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем города Санкт-Петербурга.
«Аквилон Инвест»
27.05.2019 17:19

Аквилон Инвест: спрос на семейную ипотеку растет

По данным аналитического центра «Аквилон Инвест», во II квартале 2019 года количество сделок по ипотеке с господдержкой для семей с детьми выросло больше, чем в два раза.
АО «Строительный трест»
27.05.2019 16:16

По соседству с ЖК NEWПИТЕР откроется большой ТРК

Согласно планам шведского инвестора в 2020 году рядом с жилым кварталом NEWПИТЕР откроется сетевой гипермаркет мебели и товаров для дома, а в 2021 - ТРК, подобный крупным торговым комплексам в районе Парнаса и улицы Дыбенко
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2019 15:42

Новая версия системы ГАРАНТ совместима с Linux

Компания «Гарант» выпустила новую Интранет-версию системы ГАРАНТ. Это первая в истории компании разработка, обеспечивающая установку и работу как в среде Windows, так и для ряда наиболее востребованных операционных систем семейства Linux.
ЗАО «Ленстройтрест»
27.05.2019 13:16

Вице-губернатор Николай Линченко оценил детский сад в "Юттери"

Делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Николаем Линченко проинспектировала ход строительства детского сада на территории жилого квартала «Юттери», который возводит застройщик «Ленстройтрест» в Колпинском районе
ГК «РосСтройИнвест»
27.05.2019 11:30

«РосСтройИнвест» готовит детский сад в Московском районе к передаче городу

Детский сад на 50 мест, который ГК «РосСтройИнвест» ввела в эксплуатацию в марте 2019 года вместе с ЖК «Кремлевские звезды», готовится к передаче на муниципальный баланс.
Фото предоставлено BKN.ru
27.05.2019 10:00

Где в Петербурге выгодно купить вторичку?

Стремительно дорожающие новостройки делают вторичную недвижимость все более востребованной. Эксперты BKN.ru проанализировали предложения во всех районах Петербурга и выяснили, где стоит искать доступное готовое жилье.
24.05.2019 18:33

Neste меняет отношение к заправкам у россиян

Сеть АЗС возвращается к национальным корням. Теперь на автозаправках будет не только топливо, но и вкусная еда от известного шеф-повара, а также напоминания о пейзажах Суоми.
ГК «КВС»
24.05.2019 17:18

ГК КВС проводит конкурс

В мае строительная компания КВС приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе*, посвященному здоровому образу жизни.
pixabay.com
24.05.2019 17:15

Партнёры ПСК – крупнейшие компании Петербурга и Москвы

ГК «ПСК» увеличила количество ключевых партнёров на строительном рынке - теперь их 21. Сюда входят не только петербургские, но и московские девелоперы, компании, специализирующиеся на инженерных сетях.