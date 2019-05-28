Хоккеиста сборной РФ заподозрили в употреблении наркотиков во время чемпионата мира. Он говорит, что компрометирующее видео снято год назад

Бронзовый призер последнего чемпионата мира по хоккею в составе сборной России Евгений Кузнецов оказался замешан в скандал с участием запрещенных веществ. Вечером 27 мая в твиттере пользователя под ником Thesavspb было опубликовано видео, на котором игрок находился рядом с со столиком, на котором ровными дорожками был рассыпан белый порошок и лежали скрученные в трубочки доллары США.

«Так вот, почему наши проиграли», – гласила подпись к видео, с намеком на проигрыш сборной России в полуфинале чемпионата мира Финляндии (0:1).

Вскоре ролик, как и сам аккаунт, опубликовавшего его пользователя, были удалены. Однако реакцию на него было уже не остановить.

Сам Кузнецов выступил с заявлением, в котором подтвердил подлинность видео, в то же время он подчеркнул, что ролик был снят год назад в США после победы его клуба «Вашингтон Кэпитлз» в Кубке Стэнли.







«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли (с «Вашингтоном»). К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», – цитирует 27-летнего Кузнецова «Спорт-Экспресс».

В «Вашингтоне» заявили, что уже в курсе произошедшего, и что клуб начал проверку по этому факту.

Также видео привлекло внимание Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я бы не торопился с использованием термина расследование, это очень расплывчатое понятие. Конечно, нам нужно понять факты и обстоятельства. Я не называл бы это формальным расследованием. У меня есть много вопросов по этой ситуации. Конечно, он признал, что находился в комнате рядом с этим (веществом – Ред.), что бы это ни было. Но я не знаю, что это, и он утверждает, что ничего не употреблял. Я не буду обвинять его на основании этого», – цитирует заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли ESPN.

Евгений Кузнецов – воспитанник челябинского хоккея. Играет за «Вашингтон Кэпитлз» с 2014 года. Одноклубник Александра Овечкина. В 2018 году вместе с ним впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России дважды выиграл чемпионат мира – в 2012 и 2014 году. Также на его счету три бронзы чемпионата мира 2016, 2017 и 2019 годов.