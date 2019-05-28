Зеленский сменил пиджак на бронежилет. Дебют главнокомандующего прошел в блиндажах Луганщины

Президент Украины Владимир Зеленский дебютировал в статусе верховного главнокомандующего Вооруженных сил. Его ждала передовая в Луганской области.

О командировке сообщается вечером 27 мая на президентском сайте. «Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений», – говорится в пресс-релизе.

В Станице Луганской Зеленский побывал в расположенных на передовой блиндажах. «Ближайшая позиция противника – через 400 метров», – уточняется на сайте. Полностью менять гардероб украинский президент не стал. Его защищали шлем и надетый на рубашку бронежилет.

Напомним, во время инаугурации Зеленский заявил, что для достижения мира в Донбассе готов «пойти на все». Он подчеркнул, что считает Луганск и Донецк украинской землей, которую необходимо вернуть вместе с людьми.





