Летчики ВМС США рассказали о встречах с НЛО. Они могли переутомиться, считают ученые

Неопознанные летающие объекты официально зарегистрированы в документах Военно-морских сил США на основе наблюдений пилотов. О встречах со странными летательными аппаратами офицеры рассказали журналистам.

На публикацию The New York Times, содержащую довольно свежие воспоминания пилотов, 27 мая обратил внимание журнал Naked Science. По их утверждению, в 2014-2015 годах на восточном побережье США зафиксированы многочисленные полеты объектов, характер движения которых не схож с известными широкой публике аппаратами. Они развивали гиперзвуковую скорость, не оставляли следов отработанных газов и поднимались на высоту до девяти километров.

Судя по опубликованной видеонарезке полетов, самое сильное впечатление оставил похожий на «волчок» объект, который при линейном движении одновременно вращался вокруг своей оси.







Пилоты докладывали о своих наблюдениях руководству. Так как оснований не доверять их свидетельствам не было, в подразделения ВМФ были разосланы секретные указания, в которых упоминалось о неопознанных летающих объектах (Unexplained flying objects).

Рассматривались многочисленные версии появиления аппаратов в небе над Флоридой, в том числе госиспытания секретных беспилотников, но они были отвергнуты. В публикации The New York Times приведен комментарий астрофизика Леона Голуба, предположившего, что пилотам могло мерещиться НЛО из-за неврологической перегрузки, или же они ошибочно трактовали атмосферные явления.