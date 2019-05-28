«Армия России» поменяла красную звезду на черную. «Откосившего» от службы Тимати пустили в сердце Минобороны

Национальный центр управления обороной в Москве переоборудовали в подиум для показа коллекции одежды госпредприятия «Военторг» (бренд «Армия России») и компании Black Star хип-хоп исполнителя Тимати. Перед министром Сергеем Шойгу прошли милитари-девицы в шортиках, за терпение он был вознагражден именной курткой.

Показ одежды состоялся вечером 27 мая. На сцену выходили модели женского и мужского пола, одетые преимущество в черное и военно-зеленое.







Инициатором создания коллекции, состоящей из бомберов, курток, шорт, платьев, маек, кепок и другого, является сам Тимати. Презентация готовилась полгода.

Национальный центр управления обороной России (НЦУ) на Фрунзенской набережной предназначен для обеспечения централизованного боевого управления Вооруженными силами, сбора и анализа информации по военно-политической обстановке в мире, на стратегических направлениях и по общественно-политической обстановке в России в мирное и военное время.

35-летний Тимур Юнусов (Тимати) до показа коллекции был от армии далек. В 2009 году он подтверждал столичным СМИ, что от службы его освободили с подозрением на психические отклонения. Одним из поводов забраковать призывника могло стать обилие татуировок. Он был рад, так как, по мнению рэпера, лучше иметь в военном билете запись о неуравновешенности, чем «попусту тратить время».