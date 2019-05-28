«Армия обороны Израиля серьезно воспринимает любую угрозу». Израиль нанес ракетный удар по Сирии в ответ на попытку сбить истребитель

Армия обороны Израиля (АОИ) выпустила ракету по сирийской установке ПВО. Об этом 27 мая вечером сообщается в твиттере АОИ.

Как рассказали израильские военные, удар был нанесен в ответ на попытку сбить истребитель с территории Сирии.

«Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время полета на севере Израиля. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд. Армия обороны Израиля серьезно воспринимает любую угрозу своим самолетам и действует для их защиты», – подчеркнули в АОИ.

Сирийское агентство SANA подтверждает информацию об авиаударе. По данным издания, ракета уничтожила военный автомобиль неподалеку от города Эль-Кунейтра. В результате пострадали несколько человек.





