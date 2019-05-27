Храм не без драмы. В Южно-Приморском парке тоже хотят референдум

В Южно-Приморском парке вечером 27 мая собрались две сотни человек, чтобы сказать «нет» разрастанию храмовой застройки, которая, по традиции, может «забрать» кусок зеленых насаждений. Протесты спровоцировала установка забора для работ по благоустройству возле незаконно возведенного храма, спустя девять лет.

Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Первая очередь храма на проспекте Доблести возводилась незаконно и по решению суда перешла в собственность города. Но приход надеется, что в конце концов получит обратно самострой. Вместе с землей. Противники предложили компромисс: оставить уже построенное здание приходу, а остальную территорию вернуть в состав парка. Главные опасения — несмотря на заявления церкви, что за недавно установленным забором будет вестись только благоустройство, никто не мешает религиозной организации начать вторую очередь строительства тем же способом, как возводился первый храм — незаконно.

Вечером 27 мая у фонтана в Южно-Приморском парке на митинг собрались противники строительства в зеленой зоне у храмового комплекса. По оценке организаторов, мероприятие посетили 200 человек. В ходе митинга координатор движения «Красивый Петербург», стремящийся в губернаторы города Красимир Врански получил согласие двух сотен жителей Красносельского района подать заявку на проведение муниципального референдума: строить дальше храмовый комплекс, или вернуть участок в состав парка. Документы градозащитники планируют подать 29 мая.

Храм святого Иоанна Милостивого на «парковой» стороне проспекта Доблести уже стоит. Его в 2015 году построил приход храма покрова Божией матери в Южно-Приморском парке.

Согласно первоначальному проекту — здание должно было стать только первой очередью большого комплекса, под который религиозная организация арендовала у города 17 тысяч квадратных метров, предварительно, в 2006 году, выведенных из состава парка.







В мае 2019-го участок снова огородили забором. Местные жители пригляделись к сайту прихода и напряглись, заподозрив начало застройки зеленой зоны храмовым комплексом. Районная администрация и представители прихода в один голос говорят, что все согласования — на руках, а за ограждением будут проходить работы исключительно по благоустройству, в частности, осушение заболоченной территории. Однако часть горожан от греха подальше заявила: болото и «квакающие лягушки» им милее.

Согласно описанию, приход лишь организует еще один подъезд к церкви, разровняет газон, поставит скамейки, детскую площадку и в санитарных целях вырубит заросшую кустарником территорию, разобьет клумбы. Работы выполнит компания «БалтВест», на них фирме отвели солидный срок – до 19 июня 2021 года. За все время, которое приход занимал территорию, ее благоустройством религиозная организация и правда не озаботилась, признают местные жители.

За час до митинга в храмовой постройке состоялась презентация проекта благоустройства. Звали всех, но в основном, зал заняли сторонники прихода. С «другой стороны» – присутствовали пятеро противников стройки и Красимир Врански. Несмотря на наличие модератора, собрание больше напоминало базар. Прихожане шумно перебивали выступающих, потребовали от координатора «Красивого Петербурга», как от градозащитника, помочь с согласованием работ по осушению участка с «Водоканалом». На вопрос активиста, почему приход с 2010 года так и не благоустроил территорию, оппоненты возмущенно заявили, что «храм — это не предприятие». Однако средства у прихода были: по итогам 2017 года, согласно данным базы СПАРК, чистые активы религиозной организации составляли более 19,2 млн рублей. На вопрос горожан, почему бы просто не вернуть участок в состав парка, чтобы за ним ухаживал город, спикер напомнил о необходимости действовать в правовом поле. Сторонники возведения религиозных объектов, несмотря на приглашение Красимира прийти на митинг защитников зелени и озвучить свою позицию, в свою очередь, на площадь к фонтанам не пришли. После ухода оппонентов прихожане вместо этого допрашивали батюшку, как им «защищаться от этих митингов».

У тех горожан, которые боятся, что под видом благоустройства начнется стройка, есть причины для опасений — уже существующий храм святого Иоанна Милостивого был возведен незаконно. Секретарь и соучредитель прихода Любовь Христенко в беседе с корреспондентом заявила, что у религиозной организации есть разрешение на строительство уже возведенного храма. Однако ее слова опровергает текст решения арбитражного суда. В 2018 году комитет имущественных отношений подал к приходу иск о признании объекта, который организация использует как храм, собственностью Петербурга.

В решении от февраля 2019 года, которое приход так и не оспорил, говорится, что «ответчик в отсутствие разрешения на строительство (реконструкцию) за счет частных пожертвований граждан возвел на участке объект недвижимости общей площадью 383,4 кв.м, используемый в настоящее время в качестве храма Святителя Иоанна Милостливого». Суд постановил признать самострой собственностью города. Впрочем, в приходе уверены, что организация в будущем получит и само здание, и земельный участок. Уверены не без оснований. Как уже писала «Фонтанка», Смольный и РПЦ не один раз успешно обкатал схему легализации таких церквей. Чиновники, зная о незаконности построек, не сносят их, а просто отсуживают, а потом «дарят» РПЦ.

Еще одна причина для опасений защитников зелени – по разработанному изначально предпроекту планировалось разместить причтовый дом, Покровский храм на 1000 прихожан, дом милосердия и автостоянку. Разрешение на строительство всего этого тоже отсутствует. Учредители прихода заявили, что изначальный план потерял актуальность из-за отсутствия средств. Хотя, кроме благоустройства, религиозная организация действительно хочет в будущем возвести дом милосердия. На вопрос относительно появления «большого» храма представитель РПЦ сообщил, что на его строительство якобы требуется 5 млрд рублей. Для сравнения, на восстановление всего Феодоровского городка, который The Bell называет «резиденцией патриарха», а в церковь это отрицает, выделили всего 2,8 млрд рублей. Тем не менее, в случае, если средства найдутся, приход сможет вернуться к вопросу расширения застройки.

Отметим, что изначально религиозная организация арендовала участок на три года, договор истек в 2013 году. Как объяснил представитель прихода, в документе есть пункт, согласно которому в дальнейшем аренда становится бессрочной, пока одна из сторон не захочет разорвать отношения. Тем не менее, на каких основаниях приход в настоящее время пользуется постройкой, присужденной городу, и так и не введенной в эксплуатацию, остается неясным. Секретарь прихода Людмила Христенко отказалась отвечать на этот вопрос: «Да нам никто не должен разрешать! Если хотите узнать что-то больше — обращайтесь в проверяющие организации!» В комитете имущественных отношений, куда обратилась «Фонтанка», не смогли оперативно предоставить объяснение. Раскрыть сумму, в которую обойдется благоустройство, в приходе также не спешат. «Мы можем вам и не отвечать. Информация закрытая. Мы не хотим ее скрыть, просто — зачем?» – выясняла секретарь организации.

Пока, заявляют в приходе, план ограничивается только благоустройством. Градозащитники сомневаются, что аппетиты арендатора со временем не разрастутся. В 2016 году на общественных слушаниях приход уже запрашивал изменение предельной высотности строительства на участке с 15 до 40 метров. Однако заявители получили отказ.

Местные жители утверждают, что в нулевые, при выделении земли для строительства храма, недовольных успокаивали, что небольшая церквушка не нанесет урона парку. Когда появились опасения, что существующее здание — лишь первая очередь, горожане оперативно собрались на народный сход, и успели собрать уже 700 подписей за возвращение территории в состав зеленых насаждений. К участию в митинге присоединились «коллеги» из других районов с похожей проблемой, в частности, защитники парка Малиновка, где возвести церковь сейчас мешает пятиметровое ограничение по высоте, и Полежаевского парка, часть которого отдали под строительство спортивного центра. В июне горожане договорились собраться снова — записать видеообращение для «прямой линии» с президентом России.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»