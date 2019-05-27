США показали, как действует истребитель F-35А в «режиме зверя»

В Интернете опубликовано видео полетов истребителя F-35А в режиме под названием Beast Mode («режим зверя») в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Как пишет 27 мая Naked Science, видео снято на авиабазе Al Dhafra на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Издание подчеркивает, что база расположена почти на границе Ирана, отношения с которым у США в последнее время крайне обострились. «При этом каждая из сторон прибегает к демонстрациям своего военного потенциала», – уточняют журналисты.

Иранцам, судя по всему, специально продемонстрировали истребитель пятого поколения в «режиме зверя», в котором самолет несет максимальное количество оружия на внешних подвесках.

Отметим, F-35А является самой дешевой и массовой модификацией истребителя пятого поколения. Ее США не только используют сами, но и предоставляют союзникам.





