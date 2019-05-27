Погибший под «Метеором» виндсерфер занимался в государственной школе парусного спорта. Тренер опознал доску 18-летнего ученика

В Петербурге установлена личность виндсерфера, пропавшего в Финском заливе после столкновения с «Метеором». Официально ученик парусной школы числится без вести пропавшим, но в воде уже найдены его останки.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК вечером 27 мая, пропавшему у Васильевского острова восемнадцать лет, он находился на уроке.

«Виндсерф молодого человека опознал его тренер», – уточнили в ведомстве.

Спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров» является государственным бюджетным учреждением. Расположена на Южной дороге в нескольких километрах от места исчезновения петербуржца. В этом квадрате найдены человеческие останки.







Первые сообщения о столкновении виндсерфа с «Метеором» поступили около трех часов дня 27 мая. Без вести пропавшим спортсмена будут считать до процедуры опознания.