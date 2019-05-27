«Петербург — столица фигурного катания!» Туктамышева поздравила город с днем рождения

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram 27 мая поздравила город с днем рождения.

«За что я люблю этот город? Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания! То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву — миф. Здесь начался мой путь в мир большого спорта с лучшим тренером. Весь город как одна команда. А вы за что любите Питер?», – пишет Туктамышева.







Подписчики фигуристку поддерживают, желают успехов и напоминают, что как минимум в этом году Петербург можно назвать и футбольной столицей — благодаря победе «Зенита» в чемпионате РПЛ.

Напомним, недавно в своем Instagram Туктамышева выкладывала фото с отдыха — и даже устроила своеобразный баттл с другой фигуристкой — Станиславой Константиновой.