В Перми башенный кран упал на жилые дома. Момент падения сняли на видео

Строительный кран упал в Дзержинском районе Перми вечером 27 мая. Как сообщает ТАСС, оказались повреждены три жилых дома.

Пострадала женщина, работавшая на кране. Она госпитализирована. По предварительной информации, других пострадавших в результате инцидента нет. Момент падения крана сняла на видео жительница соседнего дома.

Невдалеке вонял костер, а рядом плавно падал кран...

Монастырская 123 для журналюг pic.twitter.com/OlfnLsr4ip — Альберт (@albert_perm) 27 мая 2019 г.







Кран повредил три частных деревянных дома. В них жили 17 человек, в том числе трое детей. Им временно предоставят жилье в маневренном фонде.

В пресс-службе строительной компании «Развитие», на чьей территории был установлен кран, заявили ТАСС, что причиной падения могли стать «неблагоприятные погодные условия». Отметим, в Перми 27 мая порывы ветра достигают 15-20 м/с.

По факту происшествия проводит доследственную проверку Следственный комитет.