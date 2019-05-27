Происшествия
В Перми башенный кран упал на жилые дома. Момент падения сняли на видео
Строительный кран упал в Дзержинском районе Перми вечером 27 мая. Как сообщает ТАСС, оказались повреждены три жилых дома.
Пострадала женщина, работавшая на кране. Она госпитализирована. По предварительной информации, других пострадавших в результате инцидента нет. Момент падения крана сняла на видео жительница соседнего дома.
Невдалеке вонял костер, а рядом плавно падал кран...— Альберт (@albert_perm) 27 мая 2019 г.
Монастырская 123 для журналюг pic.twitter.com/OlfnLsr4ip
Кран повредил три частных деревянных дома. В них жили 17 человек, в том числе трое детей. Им временно предоставят жилье в маневренном фонде.
В пресс-службе строительной компании «Развитие», на чьей территории был установлен кран, заявили ТАСС, что причиной падения могли стать «неблагоприятные погодные условия». Отметим, в Перми 27 мая порывы ветра достигают 15-20 м/с.
По факту происшествия проводит доследственную проверку Следственный комитет.