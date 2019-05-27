«Орион плюс» накрыл асфальтом продолжение Комендантского проспекта

Подрядчик работ на первом этапе строительства продолжения Комендантского проспекта от Глухарской улицы до Каменки перешел к укладке асфальта. Открыть движение по дороге планируют летом.

СК «Орион плюс» укладывает верхние слоя покрытия на 2-м участке 1-го этапа строительства. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», для контроля технологии работ по уплотнению асфальтобетонной смеси дорожники используют измеритель плотности асфальтобетона. Перед этим выполнено устройство системы водоотведения, общесплавной канализации, тепловых сетей, защиты кабельных линий и сетей связи.

Улица разделена на две проезжие части, по три полосы движения в каждом направлении, c разделительной полосой и опорами наружного освещения. На участке предусмотрены остановочные пункты с устройством «карманов», установлено перильное ограждение. Наружное освещение на участке обеспечивается за счет электроснабжения от новой подстанции ПС 110 кВ «Каменка».

Напомним, подрядчик выполняет работы на первом этапе строительства продолжения Комендантского пр. от проезда К-1 (Глухарская ул.) до перехода через р. Каменка. В перспективе магистраль необходимо достроить до Парашютной ул., выходящей на КАД. Заказчиком является Setl City, который развивает территорию в рамках строительства ЖК «Чистое небо».





