Дерево оказалось прочней. «Мазда» не удержалась на трассе под Петербургом, погибли три человека

В аварии под Петербургом погибли водитель и два пассажира. Автомобиль снесло с дороги в дерево, тела вырезали спасатели.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, около семи вечера 27 мая водитель «Мазды 3» не справился с управлением на автодороге Кириши – Будогощь. Машину вынесло с полотна, на ее пути стояло дерево.

В салоне находились три пассажира. Двое и 34-летний водитель погибли. Еще одного мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

К месту ДТП вызывали МЧС. Помощь спасателей понадобилась при извлечении пострадавшего и погибших из салона.





