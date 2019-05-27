Александр Беглов опубликовал декларацию о доходах. На двоих с супругой они заработали за год более 10 млн

На сайте Смольного 27 мая опубликованы данные о доходах, расходах и имуществе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, а также его супруги за 2018 год. Все более или менее стабильно.

Согласно документу, Александр Беглов заработал 6,1 млн рублей, его супруга — 4,4 млн. При этом у врио градоначальника задекларированы три земельных участка площадью более 3 тысяч квадратов, квартира в собственности (150 кв. м.), 120-метровый жилой разрушенный дом (доля в собственности 50%) и квартира в пользовании (106 кв. м.). За супругой числятся 4 квартиры общей площадью порядка 360 кв. м., участок под тысячу квадратов, а также 50% в собственности на еще 2 участка (1,2 тыс. кв. м. и 518 кв. м.). Также у нее задекларирована половина жилого дома, гараж, земля в пользовании, машиноместо — и, собственно, машина, Mercedes-Benz E300.

По итогам 2017 года, будучи полпредом президента в СЗФО, Беглов уже подавал декларацию о доходах: тогда он заработал 6,9 млн рублей, а в собственности у него находились 2 земельных участка общей площадью 3,1 тыс. м2, все те же половина разрушенного жилого дом и квартира на 152 м2. На жену уже тогда был записан Mercedes Benz E300, земельный участок площадью 988 м2, а также по половине двух участков общей площадью 1719 м2. Были и 4 квартиры, гараж и парковочное место. А вот доход был существенно ниже, чем сейчас — 2,7 млн рублей.





