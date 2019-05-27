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27.05.2019 21:35
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9 лет строгого режима за 60 тысяч рублей взяток. Суд вынес приговор бывшим сотрудникам ГИБДД

Бывшие сотрудники ГИБДД — старший инспектор и командир отдельной роты ДПС — получили каждый по 9 лет строгого режима за взятки. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. 

Александр Мишенин и Андрей Криулин признаны судом виновными по двум эпизодам по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и двум эпизодам по п. п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки). 

Суд установил, что сотрудники ГИБДД получали от водителей «вознаграждение» за закрытие глаз на административные правонарушения.  Общая сумма незаконного заработка Мишенина и Криулина составила более 60 тыс. рублей. Подсудимые свою вину не признали.

Суд назначил экс-сотрудникам ГИБДД наказание в виде лишения свободы на 9 лет каждому со штрафом в размере 200 тыс. руб. и с лишением специальных званий. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Полицейских задержали осенью 2017 года. Во время оглашения меры пресечения оба почувствовали себя плохо и были госпитализированы



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